Ср, 28.08.2019
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  • За кражи в магазинах: из Эстонии высланы граждане Грузии и Турции

За кражи в магазинах: из Эстонии высланы граждане Грузии и Турции

Кража. Иллюстративное фото.

ФОТО: Elmo Riig/SAKALA

Полиция выслала из Эстонии задержанных на магазинных кражах гражданина Грузии и гражданина Турции.

Во вторник погранично-миграционной службой Пыхьяской префектуры было проведено производство по делу о нелегальном пребывании в стране гражданина Грузии 1994 года, сообщила префектура. Мужчине дано предписание покинуть Эстонию в течение семи дней, запрет на въезд в Эстонию ему установлен на семь месяцев. Мужчина пытался совершить кражу в магазине Bauhof.

В тот же день погранично-миграционной службой Пыхьяской префектуры было проведено производство по делу о нелегальном пребывании в стране гражданина Турции 1991 года рождения, совершившем кражу в магазине Tondi Selver. Виза этого мужчины признана недействительной, ему дано предписание добровольно покинуть Эстонию в течение десяти дней. Ему установлен запрет на въезд в Эстонию сроком на год.

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