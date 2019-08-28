За кражи в магазинах: из Эстонии высланы граждане Грузии и Турции

Полиция выслала из Эстонии задержанных на магазинных кражах гражданина Грузии и гражданина Турции.
Во вторник погранично-миграционной службой Пыхьяской префектуры было проведено производство по делу о нелегальном пребывании в стране гражданина Грузии 1994 года, сообщила префектура. Мужчине дано предписание покинуть Эстонию в течение семи дней, запрет на въезд в Эстонию ему установлен на семь месяцев. Мужчина пытался совершить кражу в магазине Bauhof.
В тот же день погранично-миграционной службой Пыхьяской префектуры было проведено производство по делу о нелегальном пребывании в стране гражданина Турции 1991 года рождения, совершившем кражу в магазине Tondi Selver. Виза этого мужчины признана недействительной, ему дано предписание добровольно покинуть Эстонию в течение десяти дней. Ему установлен запрет на въезд в Эстонию сроком на год.