Николай Дегтяренко: Ратас потерял русского избирателя и уважение Европы

Вот уже более 100 дней Эстонию сотрясает череда постоянных скандалов, главным источником которых является партия EKRE и ее политические лидеры – Март и Мартин Хельме. То министра-консерватора заподозрят в избиении жены, то депутат-консерватор, избранный в Европарламент, заявит о намерении заблокировать его деятельность, то еще один министр-консерватор выступит против всего Евросоюза и проголосует за отмену существующего принципа формирования бюджета. И все эти проказы консерваторов рикошетом бьют по репутации Юри Ратаса как премьер-министра Эстонии и лидера Центристской партии.
Увы, Центристская партия, членом которой я был долгое время, погубила себя союзом с EKRE. Как показывают социологические опросы, поддержка центристов со стороны русскоязычных избирателей по сравнению с местными выборами в 2017 году снизилась уже в два раза - с 80 до 40 процентов. Русскоязычные избиратели пребывают в растерянности и не знают, за кого голосовать на следующих выборах: центристы лишились кредита доверия, но нет и другой партии, готовой предложить русским в Эстонии решение специфических национальных проблем. Таким образом, Юри Ратас уже потерял и уважение Европы, и поддержку русскоязычных избирателей Эстонии. Но это еще не конец истории.
Как показали события последних недель, в Эстонии зреет новая интрига. Все полагают, что кресло премьера у Юри Ратаса может отобрать лидер реформистов Кая Каллас. Но мне кажется, что реальная угроза для Юри Ратаса исходит от Мартина Хельме. Скандал с попыткой увольнения Эльмара Вахера стал продолжением атак на генерального директора Департамента полиции и погранохраны после прихода к власти действующей коалиции. Еще в июне Эльмара Вахера попытались обвинить в плагиате при написании магистерской работы. Однако тогда атака провалилась. И вот новая попытка. Политика в Эстонии полна интриг, но на редкость бесхитростная: чтобы распутать, как правило, короткую цепочку заговоров и тайных действий, нужно найти ответ на вопрос cui prodest?/кому выгодно? Я думаю, что увольнение Эльмара Вахера выгодно тем силам, которые связаны с наркотрафиком и отмыванием денег. Это две сферы теневой экономики Эстонии, которые приносят наибольший нелегальный доход. Видимо, Вахер где-то кому-то перешел дорогу или стал проявлять излишнее рвение при расследовании дел, связанных с транзитом наркотиков и денег через территорию Эстонии. Наверное, тогда и решено было сместить главу полиции и сделать это именно руками Марта и Мартина Хельме, заинтересованных в укреплении личной власти и расстановке «своих» людей на ключевых постах государства. Сначала была попытка сменить главного прокурора, теперь – главного полицейского.
Я уверен, что Марта Хельме использовали «вслепую»: просто сыграли на его амбициях и мнительности. Но как очень опытный дипломат Март Хельме решил осторожно нащупать пределы дозволенного и поручил провести операцию по отстранению Вахера своему сыну. Тем самым сохранялась возможность для маневра и для объяснения возможного конфуза неопытностью молодого политика Мартина Хельме. Однако этот план был сорван, потому что министры-консерваторы не учли факта особо тесных отношений между Юри Ратасом и Эльмаром Вахером. А может быть, этот фактор также был учтен, но искушение попробовать свои силы и выиграть раунд борьбы против Ратаса оказалось выше права и правил. Но примат личных интересов над законом, увы, становится главным трендом в эстонской политике.
Политики EKRE неоднократно заявляли, что они хотят совершить в Эстонии переворот, то есть поставить все с головы на ноги и радикально поменять и бюджетную политику, и систему управления, и принципы кадровых назначений. С моей точки зрения, это означает как раз попытку все поставить с ног на голову, потому что до прихода к власти коалиции центристов-консерваторов-"Отечества" дела в Эстонии шли достаточно хорошо: росли экономика, доходы и уровень жизни, а цены оставались стабильными.
После Андруса Ансипа любой посланник в Еврокомиссии от центристов для Москвы будет выглядеть ангелом.
Правительство Юри Ратаса повело корабль под названием «Эстония» прямым курсом на скалы под названием «Кризис». Стагнация в экономике, падение уровня жизни и рост цен стали главным итогом правления центристов и их союзников. В результате появилась огромная дыра в некогда профицитном бюджете. А попытки ее залатать и произвести сокращение расходов и привели к кризису с Эльмаром Вахером. И я уверен, что это только начало. Март Хельме отлично понимает, что его программа действий может быть реализована только тогда, когда лидер EKRE сам возглавит правительство. Пока все попытки проведения реформ по плану EKRE наталкиваются на сопротивление центристов, заинтересованных в сохранении своего влияния.
Думаю, что Яна Тоом, Михаил Корб и Михаил Кылварт крайне обеспокоены возможным усилением позиций Марта Хельме. Видимо, не случайно мэр Таллинна Михаил Кылварт даже решил принести в жертву Таллиннское телевидение, чтобы лишить EKRE канала общения с избирателями центристов. Ведь это парадокс, но факт: из всех оппозиционных партий на протяжении многих лет именно представители EKRE активно сотрудничали с Таллиннским телевидением, контролируемым центристами.
Однако череда скандалов и недовольство центристов не остановит Марта Хельме: он чувствует, что Юри Ратас скоро может потерять главное – доверие Кремля. Не секрет, что Москва крайне заинтересована в назначении на должность еврокомиссара по транспорту или энергетике удобного России человека. На кону стоит «Северный поток-2». В этом отношении Кадри Симсон является идеальным кандидатом. Антон Вайно, пока еще глава администрации Владимира Путина, явно рассчитывает использовать все ресурсы, чтобы получить в Брюсселе договороспособного еврокомиссара от Эстонии. После Андруса Ансипа любой посланник в Еврокомиссии от центристов для Москвы будет выглядеть ангелом. Но если Юри Ратас не сумеет эту задачу решить, судьба его будет печальной. Поэтому EKRE безбоязненно и занимается тем, что можно назвать расшатыванием коалиции. Многие удивляются: зачем им это нужно? Ведь если развалится коалиция, то EKRE останется без власти. На самом деле, как я думаю, EKRE готовит удар по Юри Ратасу, чтобы сменить его на посту премьера. По итогам парламентских выборов он был на втором месте, после Каи Каллас, но сумел сформировать правительство. Сегодня на вторую позицию в рейтингах вышел Март Хельме, значит, и у него есть шанс стать премьером. «Игра престолов по-эстонски» продолжается.