Николай Дегтяренко: Ратас потерял русского избирателя и уважение Европы

Увы, Центристская партия, членом которой я был долгое время, погубила себя союзом с EKRE. Как показывают социологические опросы, поддержка центристов со стороны русскоязычных избирателей по сравнению с местными выборами в 2017 году снизилась уже в два раза - с 80 до 40 процентов. Русскоязычные избиратели пребывают в растерянности и не знают, за кого голосовать на следующих выборах: центристы лишились кредита доверия, но нет и другой партии, готовой предложить русским в Эстонии решение специфических национальных проблем. Таким образом, Юри Ратас уже потерял и уважение Европы, и поддержку русскоязычных избирателей Эстонии. Но это еще не конец истории.

Как показали события последних недель, в Эстонии зреет новая интрига. Все полагают, что кресло премьера у Юри Ратаса может отобрать лидер реформистов Кая Каллас. Но мне кажется, что реальная угроза для Юри Ратаса исходит от Мартина Хельме. Скандал с попыткой увольнения Эльмара Вахера стал продолжением атак на генерального директора Департамента полиции и погранохраны после прихода к власти действующей коалиции. Еще в июне Эльмара Вахера попытались обвинить в плагиате при написании магистерской работы. Однако тогда атака провалилась. И вот новая попытка. Политика в Эстонии полна интриг, но на редкость бесхитростная: чтобы распутать, как правило, короткую цепочку заговоров и тайных действий, нужно найти ответ на вопрос cui prodest?/кому выгодно? Я думаю, что увольнение Эльмара Вахера выгодно тем силам, которые связаны с наркотрафиком и отмыванием денег. Это две сферы теневой экономики Эстонии, которые приносят наибольший нелегальный доход. Видимо, Вахер где-то кому-то перешел дорогу или стал проявлять излишнее рвение при расследовании дел, связанных с транзитом наркотиков и денег через территорию Эстонии. Наверное, тогда и решено было сместить главу полиции и сделать это именно руками Марта и Мартина Хельме, заинтересованных в укреплении личной власти и расстановке «своих» людей на ключевых постах государства. Сначала была попытка сменить главного прокурора, теперь – главного полицейского.

Я уверен, что Марта Хельме использовали «вслепую»: просто сыграли на его амбициях и мнительности. Но как очень опытный дипломат Март Хельме решил осторожно нащупать пределы дозволенного и поручил провести операцию по отстранению Вахера своему сыну. Тем самым сохранялась возможность для маневра и для объяснения возможного конфуза неопытностью молодого политика Мартина Хельме. Однако этот план был сорван, потому что министры-консерваторы не учли факта особо тесных отношений между Юри Ратасом и Эльмаром Вахером. А может быть, этот фактор также был учтен, но искушение попробовать свои силы и выиграть раунд борьбы против Ратаса оказалось выше права и правил. Но примат личных интересов над законом, увы, становится главным трендом в эстонской политике.