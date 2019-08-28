В Стокгольме мужчины в масках убили 18-летнюю девушку

В результате произошедшей вчера ночью стрельбы в стокгольмском районе Рокста была убита 18-летняя девушка.
В центр тревоги сообщили о стрельбе в 1:30. Согласно информации Aftonbladet, в одну из квартир было произведено минимум два выстрела. Проживающая неподалеку женщина рассказала Expressen, что слышала три выстрела.
В результате стрельбы была тяжело ранена находившаяся в квартире 18-летняя девушка, которая скончалась в больнице. По данным Expressen, ее расстреляли из автомата.
Expressen сообщает, что, скорее всего, погибшая не была целью преступников. Вероятно, они планировали застрелить проживавшего в той же квартире мужчину, которого подозревают в нескольких преступлениях. В числе прочего ранее он был признан виновным в грабежах, применении физической силы и наркопреступлениях.
Grovt kriminell man var måltavlan när unga kvinnan sköts ihjäl i lägenhet i Vällingby, enligt uppgifter till Aftonbladethttps://t.co/QV37aVFF5T— Aftonbladet (@Aftonbladet) 28 августа 2019 г.
По данным Aftonbladet, полиция разыскивает двух человек, которые были в масках и скрылись с места происшествия на темном автомобиле. «Машина уехала очень быстро. Я слышал минимум десять выстрелов», - рассказал изданию еще один очевидец.
Шведская полиция еще не подтвердила эту информацию официально. На опубликованных Aftonbladet фотографиях видно, что злоумышленники стреляли в квартиру с улицы. Две пули прошли сквозь оконную раму, а третья застряла в стене дома.