Ср, 28.08.2019
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  • Со следующего года пользователей бесконтактных банковских карт ждут важные перемены

Со следующего года пользователей бесконтактных банковских карт ждут важные перемены

Бесконтактный платеж.

ФОТО: Juss Saska / Postimees

Во втором квартале 2019 года выданными в Эстонии банковскими картами ежедневно совершалось около миллиона платежей, из которых каждый четвертый платеж совершался бесконтактным способом, причем с начала следующего года платежные терминалы смогут принимать бесконтактные платежи на любую сумму, но с вводом PIN-кода при превышении лимита, пишет Rus.ERR.

Об этом сообщил Банк Эстонии, отметив, что переход на банковские карты с функцией бесконтактных платежей не привел к увеличению числа мошенничеств, а из выданных в Эстонии 1,1 млн банковских карт к концу июня 61% имели функцию бесконтактной оплаты, однако 18% владельцев карт не стали активировать эту функцию.

В среднем во втором квартале ежедневно совершалось 240 000 бесконтактных платежей, из них около 10% - за границей.

Бесконтактные платежи сейчас могут принимать 81% платежных терминалов в торговых точках по всей Эстонии, и банки пообещали довести этот показатель до 100% к концу 2020 года.

Кроме того, с начала 2020 года программное обеспечение платежных терминалов обновится таким образом, чтобы они могли принимать бесконтактные платежи на любую сумму, однако в том случае, если сумма превышает установленный банком лимит, который сейчас составляет 25 евро, то терминал будет дополнительно запрашивать PIN-код банковской карты.

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