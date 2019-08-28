Со следующего года пользователей бесконтактных банковских карт ждут важные перемены

Во втором квартале 2019 года выданными в Эстонии банковскими картами ежедневно совершалось около миллиона платежей, из которых каждый четвертый платеж совершался бесконтактным способом, причем с начала следующего года платежные терминалы смогут принимать бесконтактные платежи на любую сумму, но с вводом PIN-кода при превышении лимита, пишет Rus.ERR.
Об этом сообщил Банк Эстонии, отметив, что переход на банковские карты с функцией бесконтактных платежей не привел к увеличению числа мошенничеств, а из выданных в Эстонии 1,1 млн банковских карт к концу июня 61% имели функцию бесконтактной оплаты, однако 18% владельцев карт не стали активировать эту функцию.
В среднем во втором квартале ежедневно совершалось 240 000 бесконтактных платежей, из них около 10% - за границей.
Бесконтактные платежи сейчас могут принимать 81% платежных терминалов в торговых точках по всей Эстонии, и банки пообещали довести этот показатель до 100% к концу 2020 года.
Кроме того, с начала 2020 года программное обеспечение платежных терминалов обновится таким образом, чтобы они могли принимать бесконтактные платежи на любую сумму, однако в том случае, если сумма превышает установленный банком лимит, который сейчас составляет 25 евро, то терминал будет дополнительно запрашивать PIN-код банковской карты.