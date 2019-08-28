Борис Джонсон. ФОТО: Aaron Chown / AP

Правительство Британии обратилось к королеве с просьбой приостановить работу парламента. Это может произойти буквально через несколько дней после того, как депутаты вернутся с каникул, и за несколько недель до выхода страны из Евросоюза.

В этом случае речь королевы, в которой излагаются планы правительства, будет перенесена на 14 октября, заявил премьер-министр Борис Джонсон.

Это также означает, что у членов парламента не останется времени на принятие каких-либо законов, которые могли бы помешать премьер-министру вывести Британию из Евросоюза без соглашения 31 октября.

По словам политического обозревателя Би-би-си Лоры Кюнсберг, подобный шаг может вызвать серьезный политический кризис, поскольку, как считают депутаты, это лишит их возможности полноценно участвовать в процессе Брекзита.

Джонсон подчеркивает: предположения о том, что намерение приостановить работу парламента вызвано желанием вывести Британию из Евросоюза без соглашения - "полная неправда".

Он заявил, что не желает ждать Брекзита, чтобы "двигать страну вперед". Джонсон утверждает, что у парламентариев будет "достаточно времени" для обсуждения условий выхода Британии из ЕС.

Борис Джонсон ранее заявлял, что хотел бы, чтобы Британия вышла из ЕС с соглашением, но если соглашения не будет, страна все равно покинет Евросоюз 31 октября.

Эта позиция побудила ряд оппозиционных депутатов объединиться, чтобы попытаться сорвать планы Бориса Джонсона и заблокировать возможный "жесткий Брекзит", используя для этого парламентский процесс.

Но если работа парламента будет приостановлена, как это предлагается, 10 сентября, у парламентариев будет всего несколько дней на следующей неделе, чтобы добиться изменений.

Заместитель лидера лейбористов Том Уотсон написал в "Твиттере", что это "абсолютно скандальное оскорбление нашей демократии".

Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что парламентарии должны остановить правительство, "иначе сегодняшний день войдет в историю как по-настоящему черный день для британской демократии".

Что означает приостановка работы парламента?

Обычно британский парламент ненадолго приостанавливает работу каждый год - в апреле или в мае. В это время прекращается вся законодательная работа, а законопроекты, которые парламент не успел принять, утрачивают возможность быть принятыми (однако в некоторых случаях их рассмотрение может быть перенесено на следующую сессию).

Все члены парламента и министры сохраняют свои места, но никакие обсуждения и голосования в парламенте не проводятся.

Это не то же самое, что роспуск парламента - когда депутаты слагают полномочия, и назначаются всеобщие выборы.