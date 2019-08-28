Кылварт: надо создавать возможности, а не останавливать Ласнамяэ!

Согласно аудиту госконтроля, организация финансируемого государством обучения взрослых эстонскому языку раздроблена, количество курсов не соответствует потребностям и наблюдается острая нехватка квалифицированных учителей. Мэр Таллинна и центрист Михаил Кылварт считает, что проблема незнания языка состоит вовсе не в том, что люди не хотят учить эстонский, а в отсутствии грамотного системного подхода к процессу в целом.
«Политики и общество должны признать: несмотря на заявленную приоритетность, в том числе и конституционную, государство за 28 лет не сумело создать адекватную систему обучения эстонскому языку. Опубликованные сегодня результаты исследования Госконтроля, посвященного обучению взрослых жителей страны эстонскому языку, означают, что впервые на государственном уровне признали суть проблемы», – считает Кылварт.
«В результате неэффективного проектного подхода организация обучения эстонскому языку хаотична, не имеет долгосрочного плана, финансирование недостаточно и при этом в существенном объеме поддерживается за счет иностранных вливаний, – отметил Кылварт. – Окончательно стало понятно, насколько несостоятелен аргумент, который так любят использовать эстонские политики – что якобы русские жители Эстонии не хотят учить язык. Результаты этого исследования должны наконец заставить их (и общество в целом) задуматься о том, правильно ли решать посредством политической риторики ключевые для благополучия страны вопросы, предлагая вместо системных решений пустую политическую риторику. Для политиков настало время признать, что эстонскому языку невозможно научить одним волюнтаристским распоряжением перевести все русские школы на эстонский язык обучения. При нынешнем огромном спросе на изучение эстонского языка единственная возможность для государства – это обеспечить системный подход».
По сути, симптомы проблемы такие же, что и в случае с русскими школами. Там так же годами пытались привлечь внимание к тому, что не хватает учителей, методик, учебных материалов, нет системного подхода. Однако все это воспринималось до сих пор в качестве оправдания, а не призыва к реальным действиям, считает политик.
«Сейчас самое время признать, что эстонский язык можно выучить, учась и на родном языке – особенно в ситуации, когда у государства на много лет вперед нет достаточного количества не только учителей эстонского языка, но и преподавателей, способных преподавать на эстонском языке физику, химию и другие предметы».
По мнению Кылварта, знание эстонского языка – это социальная ценность, оно должно быть механизмом культурного взаимообогащения общин, а не инструментом запугивания. И если бы сотрудники Языковой инспекции занимались обучением, мотивированием, поддержкой и консультированием, а не контролированием и наказанием – то на сегодняшний день было бы гораздо больше людей, владеющих эстонским языком. Это было бы гораздо более эффективно.
«Надо создавать возможности, а не останавливать Ласнамяэ!», – подчеркнул Михаил Кылварт.