СМИ прочат сборной США победу, а России — провал

Издание RunRepeat пообщалось с журналистами из 32 стран, баскетбольные сборные которых выступят на Кубке мира 2019 в Китае, передает Championat.com.
На основе беседы с журналистами издание назвало фаворита турнира и сборные, которые разочаруют своих болельщиков.
По мнению журналистов, сборная США выиграет чемпионат мира, несмотря на кадровые проблемы. 53,8% участников опроса назвали США будущим победителем. Медали журналисты также прочат сборным Сербии и Греции.
Главным разочарованием турнира должна стать сборная Испании (17,3%). Второе место в списке потенциальных разочарований заняла сборная России (13,5%). На роль главного открытия турнира претендует сборная Нигерии (25%), которая сыграет с Россией в одной группе.
Основные проблемы сборной России по баскетболу заключаются в травмах ведущих игроков: не поедут в Китай ни Алексей Швед, ни Тимофей Мозгов, а также новоиспеченный россиянин Джоэл Боломбой. КАк итог наставнику сборной России Сергею Базаревичу пришлось привлекать игроков из второго по силе дивизиона российского баскетбола, Суперлиги.
На Кубке мира будет проходить и отбор на Олимпиаду-2020, однако неудачное выступление может оставить Россию без второй Олимпиады подряд: баскетболисты-мужчины не смогли также отобраться и в Рио-2016.
Турнир будет проходить с 31 августа по 15 сентября в Китае.