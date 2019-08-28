Доверчивый клиент заказал в интернет-магазине товар и лишился тысяч евро

В Комиссию по рассмотрению потребительских жалоб обратился клиент интернет-магазина Laforte OÜ (puitmaterjalid.ee), который заплатил 6000 евро, но товар так и не получил. Комиссия пришла к выводу, что продавец нарушил условия сделки, поэтому должен вернуть уплаченную сумму в полном объеме.
Согласно материалам дела, в августе прошлого года клиент заказал в магазине летний домик, стоимость которого составила 14 000 евро. Половина от этой суммы была внесена в качестве предоплаты. Сначала продавец обещал доставить заказ в течение 60 дней. Затем срок был перенесен на май 2019 года. Через какое-то время продавец сообщил, что ждет, когда привезут окна и двери, поэтому срок доставки переносится на июнь.
Когда утомленный ожиданием клиент решил в очередной раз позвонить продавцу, его мобильный телефон оказался выключен. На письменный запрос о возврате денег поступил ответ, где говорилось, что продавец не оплатил телефонный счет, поэтому он не мог ответить на звонки. Также продавец сообщил, что потом его телефон сломался.
Клиент неоднократно пытался связаться с продавцом, но так и не получил вразумительного ответа, поэтому решил обратиться в Комиссию по рассмотрению потребительских жалоб.
Продавец не ответил на запросы комиссии, поэтому было принято решение в пользу клиента. Магазин обязали вернуть уплаченные деньги.
За похожие нарушения фирма Laforte OÜ была ранее внесена в черный список Департамента технического надзора и защиты прав потребителей.