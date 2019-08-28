Картина дня: недостатки системы обучения эстонскому языку, рост средней зарплаты и подробности трагедии в Какумяэ

Кылварт: надо создавать возможности, а не останавливать Ласнамяэ!

Согласно аудиту госконтроля, организация финансируемого государством обучения взрослых эстонскому языку раздроблена, количество курсов не соответствует потребностям и наблюдается острая нехватка квалифицированных учителей. Мэр Таллинна и центрист Михаил Кылварт считает, что проблема незнания языка состоит вовсе не в том, что люди не хотят учить эстонский, а в отсутствии грамотного системного подхода к процессу в целом. Читать далее...

Отец, лишившийся в газовой трагедии троих детей: я готов ко всему

Все обстоятельства говорят о том, что имевший место в октябре прошлого года в Какумяэ несчастный случай, когда от отравления газом погибли трое детей, произошел в результате действий отца семейства. Читать далее...

В Эстонии средняя зарплата выросла до 1419 евро

По данным Департамента статистики, во II квартале 2019 года средняя месячная брутто-зарплата выросла по сравнению с этим же периодом прошлого года на 7,4%. Средняя почасовая брутто-зарплата достигла 8,22 евро, что на 9% больше, чем годом ранее. Читать далее...

В Стокгольме мужчины в масках убили 18-летнюю девушку

В результате произошедшей вчера ночью стрельбы в стокгольмском районе Рокста была убита 18-летняя девушка. Читать далее...

Госконтроль: организация обучения взрослых эстонскому языку хромает

Госконтроль считает, что организация предусмотренного для взрослых обучения эстонскому языку на базе государственного финансирования раздроблена, количество курсов не соответствует потребностям, наблюдается острая нехватка квалифицированных учителей, а финансирование курсов в большой степени зависит от денег Кассы страхования от безработицы и денег Европейского союза. Читать далее...

Почти миллиард евро лежит в Эстонии в ожидании экономического кризиса

Несмотря на то, что резерв Кассы страхования от безработицы уже бьет рекорд десятилетия и в будущем году приблизится к отметке в 900 миллионов евро, из опасений перед приближением кризиса ставка налога на страхование от безработицы не снижалась уже шесть лет. Читать далее...

Дизель с биодобавками подкинул Эстонии новую проблему

Дизель с биодобавками быстро портится, что создает большие проблемы при хранении запасов топлива для обеспечения бесперебойной работы систем отопления и электроснабжения в аварийных ситуациях. Читать далее...

Со следующего года пользователей бесконтактных банковских карт ждут важные перемены

Во втором квартале 2019 года выданными в Эстонии банковскими картами ежедневно совершалось около миллиона платежей, из которых каждый четвертый платеж совершался бесконтактным способом, причем с начала следующего года платежные терминалы смогут принимать бесконтактные платежи на любую сумму, но с вводом PIN-кода при превышении лимита. Читать далее...

Опубликовали в Сети запись с камеры видеонаблюдения для поимки преступника? А наказать могут вас

В соцсетях довольно часто встречаются посты, в которых призывают опознать каких-нибудь злоумышленников. И хотя публикация материалов с камеры видеонаблюдения – действенный способ поймать нарушителей, может получится так, что в итоге именно пострадавший понесет наказание, потому что Закон о защите данных гласит, что для публикации фото или видео с участием других лиц, следует получить их согласие. Читать далее...

Таави Котка: Аавиксоо грубо лжет, попадается на этом, но ничего не происходит!

Инженер-программист и предприниматель Таави Котка подверг острой критике образовавшуюся в эстонской науке систему круговой поруки и оправдания обмана. Котка написал в соцсетях, что ложь ректора Аавиксоо публично подтвердилась, но академическую элиту это ничуть не беспокоит. Читать далее...

ТТУ выразил желание и готовность тесно сотрудничать с прокуратурой

Таллиннский технический университет (ТТУ) желает и готов тесно сотрудничать с прокуратурой и необходимыми следственными органами для проверки законности использования вузом европейских грантов. Читать далее...

Рейтинги: поддержка Центристской партии растет третью неделю подряд