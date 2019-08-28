Таави Котка: Аавиксоо грубо лжет, попадается на этом, но ничего не происходит!

Инженер-программист и предприниматель Таави Котка подверг острой критике образовавшуюся в эстонской науке систему круговой поруки и оправдания обмана. Котка написал в соцсетях, что ложь ректора Аавиксоо публично подтвердилась, но академическую элиту это ничуть не беспокоит, пишет Postimees.
Инженеры Таави Котка и Андрес Кютт написали вчера в Postimees о проблемах с управлением университетов и отношении в стиле "рука руку моет". Все это, по их словам, отпугивает тех, кто мог бы обеспечить финансирование.
Сегодня Котка в социальной сети привел конкретные пункты - что не так в сегодняшней эстонской науке.
В том числе:
- Молодой ученый вынужден сохранять анонимность, чтобы привлечь внимание к ошибкам системы, потому что боится, что в противном случае может остаться без работы.
- Ректор Аавиксоо игнорирует сигналы и даже не ударяет пальцем о палец, чтобы проверить утверждения информатора.
- Ректор Аавиксоо грубо лжет прессе, попадается на этом, но ничего не происходит. И для него и для всей нашей академической элиты это нормально. Дорогие ученые, у вас в жизни вообще есть какие-то принципы? Где для вас проходит красная черта?
- Руководителей вузов выбирают не по их умениям и лидерским качествам, а по тому, насколько они готовы защищать существующую систему и отвоеванное теплое местечко.
- Отсутствует честная конкуренция. Царит, скорее, система "рука руку моет", где все средства хороши для того, чтобы заполучить бюджет института.