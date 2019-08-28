Американская теннисная сенсация готова повторить успех Уимблдона

Кори Гауфф, 15-летняя теннисистка из США, похоже, всерьез решила повторить подвиг, который она совершила на последнем турнире Большого Шлема, Уимблдонском турнире, передает Postimees.
Обыгравшая в Англии Винус Уильямс Гауфф в первом круге US Open победила в трех партиях россиянку Анастасию Потапову 3:6, 6:2, 6:4. Сама Кори поблагодарила после матча публику, которая поддерживала юную теннисистку: "Эта победа пришла благодаря публике. Где бы на площадке я не была, я везде чувствовала, что меня поддерживают. Я очень благодарна", - сказала Гауфф в интервью AFP.
Также Гауф призналась, что перед матчем сильно нервничала: "Это мой домашний турнир Большого шлема, корт - просто огромный, но атмосфера отличная и опыта я здесь получила достаточно".
В четверг Гауфф сыграет с венгеркой Тимеей Бабош из Венгрии. Если Гауфф удастся пройти в третий раунд US Open, то она может там встретится с действующей победительницей, японкой Наоми Осакой.