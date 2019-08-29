Люди боятся обследований, потому что врачи у нас бездушные

Не все, конечно. Есть очень много врачей и медсестер, которые стараются сохранить человечность и профессионализм и помочь. Но есть и те, кто относятся к пациенту, как к очередной единице, которую нужно выслушать, дать таблетку и отпустить. Особенно гинекологи. Более бездушных врачей, чем те, кто помогает женщинам продолжать род человеческий, я не встречала.

В Эстонии проводится скрининг на рак молочной железы, рак толстой кишки и рак шейки матки. Два рака из перечисленных касаются только женщин, которым рекомендуется посещать гинеколога раз в год. Большинство моих подруг, особенно нерожавшие, посещают гинеколога только в случае какой-то проблемы. Именно гинеколог — тот врач, что объясняет о рисках и уязвимостях женского организма, именно он берет анализы на выявление предракового состояния шейки матки и именно по нему у женщин складывается впечатление о том, что их ждет на обследовании в рамках скрининга, ведь до маммолога женщины доходят еще реже.

Почему же женщины не горят желанием ходить к гинекологам? Да потому что мы боимся их как огня. Я сама, приходя в кабинет к женским докторам, чувствую, как в глазах темнеет.

Я посещала, наверное, десять разных женских врачей, и только однажды врачом была молодая женщина, которая оставила положительные эмоции. Все остальные – врачи старше 50 лет, казалось бы, опытные и знающие медики, относились так, что я выходила из кабинета со слезами на глазах. А меня, поверьте, не так легко заставить плакать.

Когда мне было 18 лет, и я пришла на свою первую проверку к гинекологу, врач заявила, что у меня возьмут дополнительные анализы, так как у меня либо врожденная аномалия, либо рак. Две недели, пока не пришли анализы, я практически не спала, пребывала в страхе и успокаивала себя, что, возможно, если рак обнаружили на ранней стадии, то у меня есть шанс. Оказалось, врач просто ошиблась, у меня не было не врожденной аномалии, ни рака. Зачем доктор заявила мне о своих предположениях, я так и не поняла.

Последующие годы, когда я приходила на проверки, каждый гинеколог считал должным учить меня жизни или напугать до смерти. Один мужчина-гинеколог даже пытался меня убедить, что одна и та же проблема возникает, потому что мой мужчина мне изменяет, и если болезнь будет возникать снова и снова, то я останусь бесплодной. Оказалось, мне просто не подходили оральные контрацептивы, и как только их сменили, недуг отступил. Верного мне мужчину менять не пришлось, а вот врача — да.

За свою жизнь гинекологи ставили мне несколько диагнозов, и только один был впоследствии подтвержден анализами. И каждый раз они не объясняли что это, почему это возникло, что делать, но утверждали диагноз как факт. А когда тебе сообщают плохие новости, голова перестает работать. Ты от стресса не сразу начинаешь задавать верные вопросы, а врач при этом тебе даже в глаза не смотрит, он будто не замечает, что ты растерян, не знаешь этих страшных терминов и не понимаешь, что с тобой. Я выходила из кабинета и лезла в интернет.

Страшно ходить к врачам, которые не смотрят на тебя, пока беседуют, и к тем, что ставят диагнозы до результатов анализов, и к тем, кто не объясняет, что за зараза у тебя внутри, пока ты не спросишь их об этом.