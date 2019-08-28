В озере Харку опять разрешили купаться

Пробы Департамента здоровья подтвердили, что в озере Харку и на пляже Какумяэ вода соответствует нормам качества, сообщила управа района Хааберсти.
По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги, лето продолжается и нужно воспользоваться пляжной погодой: «Рад, что в озере Харку вода вновь соответствует требованиям. Погода радует и в ближайшие дни все желающие смогут искупаться и провести время на пляже озера Харку. Напоминаем, что официальный пляжный сезон тоже подходит к концу, пляжная береговая охрана будет работать до субботы»,- сказал старейшина.