Муж пьет или играет в казино? Разделите совместное имущество до развода!

Бракосочетание является одним из прекраснейших событий в жизни человека. Обычно женятся именно по любви, независимо от того, познакомились ли несколько месяцев назад или уже годами жили как семья и старшие дети уже оканчивают гимназию.

Однако есть одна вещь, о которой в этот счастливый момент не думают: что будет, если брак закончится? Во всех отношениях логично, что и накануне свадьбы, и во время гармоничного и счастливого брака не хочется думать о его завершении, но в жизни могут произойти самые невероятные события, и определенные риски разумно рассредоточить, уже находясь в браке.

Очевидно, сегодня большинство людей осведомлены о том, что, вступая в брак, молодожены выбирают и имущественный режим. Закон о семье гласит: если вступающие в брак не выбирают имущественные отношения с брачным владением или не заключают брачный договор, то к их имущественным отношениям, начиная с заключения брака, автоматически применяется понятие совместной собственности. Поэтому в браках наиболее распространенными имущественными отношениями является совместная собственность.

Кокококо

Однако при определенных обстоятельствах в целях рассредоточения рисков разумно пересмотреть имущественные отношения, находясь в браке. Например, если один из супругов решает начать бизнес с высоким фактором риска, то, может быть, разумно, помимо составления бизнес-плана и открытия фирмы, изменить и имущественные отношения супругов, в том числе разделить уже существующую совместную собственность. Такие действия обычно помогают снизить риски, вытекающие из коммерческой деятельности одной из сторон, хотя в то же время рискует второй супруг: если предприятие окажется успешным, то у него уже не будет права на половину собственности.

Стоит также подумать об изменении имущественного режима супругов в ситуации, когда поведение одного из супругов является наносящим вред ему самому и семье – например, зависимость от азарных игр, жизнь при кредитной поддержке за пределами своих возможностей, алкоголизм и т.д. В такой ситуации заключение договора о брачном имуществе и в дальнейшем выбор раздела имущества могут быть разумными. Например, если судебный исполнитель в связи с невыполнением обязательств захочет продать совместное жилье, то уже предварительный раздел имущества во время брака может стать спасательным кругом, и семья не останетсябез крова над головой.

Важно помнить: чтобы ненужные риски были снижены, следует обратиться к нотариусу для раздела брачного имущества и для изменения имущественных отношений уже при появлении первых рисков. Если одна сторона в результате своей коммерческой деятельности уже потеряла или могла потерять десятки тысяч евро, то в общем случае это уже поздно для раздела брачного имущества: кредиты, взятые во время брака, также считаются совместной собственностью супругов.

Широко распространено мнение, что совместной собственностью супругов является только положительное имущество – недвижимость, транспортные средства и т.д. Однако забывают, что совместной собственностью супругов является и остаток кредита банковского займа, взятого для приобретения недвижимости, и еще не выплаченные платежи. Это не означает, что абсолютно все невыполненные обязательства второй стороны всегда являются совместной собственностью, но обстоятельства, которые дали бы основание утверждать обратное, необходимо будет доказывать той стороне, которая это утверждает. Например, если во время брака один из супругов окажется зависимым от азартных игр, то обстоятельство, что взятые этим супругом кредиты взяты не для семейного блага, а для азартных игр – обязанность доказательства этого факта ложится на супруга, который это утверждает. А как это доказать, если в действительности отсутствует знание о размере реальных обязательств супруга и отсутствует также доступ к выпискам из банковского счета супруга. Очевидно, это возможно, но в любом случае сбор доказательств займет время, и тем не менее доказать это не всегда получается.