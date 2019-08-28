Недалеко от Таллинна вместо самовольной свалки будет открыта площадка для пикника
На территории самовольной свалки Йыэляхтме в деревне Выэрдла 30 августа будет открыта временная площадка для пикника. Также на этом месте будет установлена табличка, обозначающая территорию Центра управления государственными лесами RMK.
Несмотря на ежегодные акции по уборке мусора, люди продолжают тоннами сбрасывать на территорию государственных лесов разного рода отходы.
С целью еще раз напомнить о существующей проблеме, RMK открывает в Йыэляхтмеской волости, где за текущий год собрано уже 80 тонн бесхозного мусора, временную площадку для пикника.
В 2019 году на вывоз 131 000 тонн мусора из государственных лесов уже потрачено 63 000 евро. Если количество бытового мусора и электроники уменьшилось, то объем ввозимых в леса строительных отходов и материалов – вырос. В леса попадает преимущественно мусор, который можно законными путями сдавать на станции переработки отходов по всей Эстонии, и где после соответствующей переработки его возможно использовать повторно.
RMK принял решение дать новое применение отсортированным пластиковым отходам, и в будущем будет устанавливать таблички, обозначающие территории государственных лесов, на столбах, изготовленных из пластиковых отходов. В этом году в государственном лесу будет установлено около тысячи таких столбов.