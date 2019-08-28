Проблема запаха в Кохтла-Ярве решается

Четыре кохтла-ярвеских предприятия успешно исполняют согласованные с Департаментом окружающей среды планы по уменьшению силы тревожащих местных жителей запахов, сообщил Департамент окружающей среды.
В прошлом году Департамент окружающей среды одобрил планы деятельности по снижению объемов пахучих веществ на предприятиях Novotrade Investi, Järve Biopuhastuse, Eastman Specialties-i и VKG Oil, чтобы решить проблему беспокоящих жителей Кохтла-Ярве запахов. На данный момент фирмы начали работу, а результаты первых замеров уже показали снижение.
«Решение проблемы запахов в районе Кохтла-Ярве – это очень сложная задача, поскольку запах возникает при взаимодействии работы нескольких предприятий. Поэтому все участники процесса должны работать сообща, инвестируя в технологии своего производства, или используя современные методы работы. Хотим отметить местные предприятия за то, что они выполняют согласованную с нами работу, чем помогают снижению уровня запахов. Уже сейчас по результатам замеров видно, что первые изменения пошли на пользу, и запах стал меньше. К лету 2022 года должны быть применены все указанные в планах пункты, а запах должен стать заметно слабее», - объяснила Дагмар Удритс, главный специалист по внешним запахам Департамента окружающей среды.
По ее словам, особенно радует то, что некоторые инновационные методы планов могли бы подойти и для других предприятий с аналогичной проблемой, которым нужно ослабить запахи, сопровождающие их деятельность. Например, Järve Biopuhastus в качестве новой технологии обработки осадков будет использовать засушивание осадков сточных вод, что поможет значительно ослабить запах, издаваемый осадками.
На VKG Oil исчезнут два важных источника неприятного запаха, когда возникающие выбросы начнут отправлять на последующее сжигание. Таким образом, значительно снизится сопровождающий выходящие в воздух выбросы запах.
Eastman Specialties установил дополнительные теплообменники и устойчивые к утечке насосы, из которых больше не выделяется так много пахучих веществ. Замеры, произведенные в марте 2019 года Эстонским центром исследований окружающей среды, показали, что благодаря этой работе выбросы запахов предприятия снизятся на целых 80-98 процентов.
И Novotrade Invest поработало над уменьшением объемов выброса запахов, установив в парке емкостей с жидкими веществами инновационную систему сбора и утилизации под названием PLAZKAT. Пахнущие газы при помощи специальной системы труб собираются вместе и направляются на уничтожение. Благодаря использованию новой системы выброс запахов предприятия по некоторым оценкам должно сократиться на 77 процентов по сравнению с тем, что было до сих пор.
Подготовленные в сотрудничестве между Департаментом окружающей среды и предприятиями планы должны быть воплощены в жизнь к лету 2022 года. После этого будут сделаны новые замеры, чтобы понять, насколько применение планов помогло уменьшить распространяющиеся в Кохтла-Ярве запахи. Исполнение планов контролируют Департамент окружающей среды и Инспекция по охране окружающей среды.
Ознакомиться с планом действий по снижению запахов можно на сайте Департамента окружающей среды.