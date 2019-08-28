В музей Kumu теперь можно будет добраться на самоходном автобусе

В среду, 28 августа, в Таллинне запустилась автобусная линия, которая будет соединять трамвайную остановку "Кадриорг" с художественным музеем Kumu. Автобус особенно подходит для пожилых людей и семей с маленькими детьми, которым трудно пешком добраться до музея от трамвайной остановки, сообщает Postimees.
Автобус, произведенный французской компанией Navya, который прибыл в Эстонию с помощью датской компании Holo, будет перевозить пассажиров со вторника по воскресенье с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00. По четвергам, когда музей работает до 8 часов вечера, а также по субботам и воскресеньям добавится вечерняя смена, окончательное расписание которой будет составлено исходя из запроса.
Автобусный маршрут следует по улице Вейценберги до музея Kumu, затем по улицам Мяэкальда, Койдула и Поска и обратно до улицы Вейценберги. Автобусные остановки будут расположены напротив кафе Katharinenthal, рядом с Кадриоргским художественным музеем, возле Художественного музея Kumu на углу улиц Вейценберги и Мяэкальда, а также возле Детского музея Мииамилла.
«Само по себе, появление автобуса от улицы Вейценберги до Kumu - очень хорошая идея», - сказала директор художественного музея Kumu Кади Полли. «Мы все знаем, что, если добираться до музея на общественном транспорте, то здесь достаточно территории, поэтому туристам не всегда легко найти нас. Самоходный автобус, несомненно, станет привлекательной технологической достопримечательностью, но он также будет полезен при посещении выставок Художественного музея Kumu. Кадриоргские музеи и парк, а также город Таллинн и Канцелярия президента очень позитивно отнеслись к проекту», - добавила Полли.