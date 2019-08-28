Для французских военных настоящим испытанием стали эстонские болота, для британских - леса

Майор Марк, фамилию которого по правилам французской армии обнародовать нельзя, раньше служил в нескольких регионах Африки. Ему и его соратникам по легиону, направленным в Эстонию в составе батальона НАТО, хорошо знакомы по службе такие места как Кот-д'Ивуар, Чад и т.д

"Больших отличий от африканских миссий тут нет, работа такая же, как и оборудование и машины, которые мы используем", - считает майор, чья ежедневная работа состоит в том, чтобы быть промежуточным звеном между штабом батальона НАТО и французским подразделением.

По словам француза, эстонские леса для них не являются чем-то непривычным. "Мы очень много тренируемся в джунглях Гайаны и в Африке - там точно так же много деревьев и леса", - говорит он.

Майор французского иностранного легиона Марк. ФОТО: Sander Ilvest/Postimees Grupp/scanpix Baltics

"У вас тоже все очень ровное, нет гор, - продолжает Марк описание эстонского ландшафта. - Вдобавок, очень много открытой земли, а для вооруженных сил это большая проблема, потому что мы не можем укрыться за деревьями. Как в Северной Франции, где мы часто проводим учения".

Сложности для бронетранспортеров

Главное отличие от знакомых легионерам мест представляют собой, по словам французского майора, наши болота. "Здесь мы учимся находить топи и вести бой на ногах. Это для нас очень интересно", - сказал он.

"Самое главное - не выезжать из колеи. Если выйти из колеи, машина застревает и становится непригодной к эксплуатации. Надо держать ряд, никуда не сворачивать из него".

Марк считает, что именно пешие военные действия в лесу - это то, чему стоит поучиться у здешних коллег. "Эстонцы очень эффективны с противотанковым оружием. 30-тонный БТР весьма уязвим в лесу против 10-15 человек с противотанковым оружием", - говорит он.

Службу в Эстонии для майора иностранного легиона делает уникальной то, что он находится в Европе и на операции НАТО. "Для меня и многих моих военных это первый раз", - говорит он.

Новым опытом является для французов и совместное несение службы с военными двух других государств - Эстонии и Великобритании.

Несущие службу здесь же, в Тапа, старший сержант британской армии Лиам Кеннеди, сержант Джеймс Браун, сержант Ли Анселл и младший сержант Оуэн Хьюз сходятся во мнении, чтобы самое большое отличие от привычных для них домашних учебных площадок - это эстонский лес.

Младший сержан Оуэн Хьюз и сержант Ли Анселл. ФОТО: Sander Ilvest/Postimees Grupp/scanpix Baltics

"Я думаю, что мы здесь многому научились. Раньше мы не так часто воевали в лесах. Эстонцы в этом хороши, а мы - нет, так что мы у них многое переняли", - говорит Браун. В то же время, он сам, Кеннеди и Анселл раньше участвовали в учениях в Канаде, которая по своему ландшафту чуть похожа на Эстонию.