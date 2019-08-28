Для французских военных настоящим испытанием стали эстонские болота, для британских - леса

Сравнимый с эстонскими лесами опыт можно получить в африканских джунглях; аналогичные эстонским открытые ландшафты встречаются и на севере Франции; настоящим же вызовом являются здешние болота, считает несущий службу в Тапа офицер иностранного легиона, пишет Postimees.
Майор Марк, фамилию которого по правилам французской армии обнародовать нельзя, раньше служил в нескольких регионах Африки. Ему и его соратникам по легиону, направленным в Эстонию в составе батальона НАТО, хорошо знакомы по службе такие места как Кот-д'Ивуар, Чад и т.д
"Больших отличий от африканских миссий тут нет, работа такая же, как и оборудование и машины, которые мы используем", - считает майор, чья ежедневная работа состоит в том, чтобы быть промежуточным звеном между штабом батальона НАТО и французским подразделением.
По словам француза, эстонские леса для них не являются чем-то непривычным. "Мы очень много тренируемся в джунглях Гайаны и в Африке - там точно так же много деревьев и леса", - говорит он.
"У вас тоже все очень ровное, нет гор, - продолжает Марк описание эстонского ландшафта. - Вдобавок, очень много открытой земли, а для вооруженных сил это большая проблема, потому что мы не можем укрыться за деревьями. Как в Северной Франции, где мы часто проводим учения".
Сложности для бронетранспортеров
Главное отличие от знакомых легионерам мест представляют собой, по словам французского майора, наши болота. "Здесь мы учимся находить топи и вести бой на ногах. Это для нас очень интересно", - сказал он.
"Самое главное - не выезжать из колеи. Если выйти из колеи, машина застревает и становится непригодной к эксплуатации. Надо держать ряд, никуда не сворачивать из него".
Марк считает, что именно пешие военные действия в лесу - это то, чему стоит поучиться у здешних коллег. "Эстонцы очень эффективны с противотанковым оружием. 30-тонный БТР весьма уязвим в лесу против 10-15 человек с противотанковым оружием", - говорит он.
Службу в Эстонии для майора иностранного легиона делает уникальной то, что он находится в Европе и на операции НАТО. "Для меня и многих моих военных это первый раз", - говорит он.
Новым опытом является для французов и совместное несение службы с военными двух других государств - Эстонии и Великобритании.
Несущие службу здесь же, в Тапа, старший сержант британской армии Лиам Кеннеди, сержант Джеймс Браун, сержант Ли Анселл и младший сержант Оуэн Хьюз сходятся во мнении, чтобы самое большое отличие от привычных для них домашних учебных площадок - это эстонский лес.
"Я думаю, что мы здесь многому научились. Раньше мы не так часто воевали в лесах. Эстонцы в этом хороши, а мы - нет, так что мы у них многое переняли", - говорит Браун. В то же время, он сам, Кеннеди и Анселл раньше участвовали в учениях в Канаде, которая по своему ландшафту чуть похожа на Эстонию.
"Довольно многое мы выучили заново из того, что делали в 80-е. Ведение боевых действий между деревьями - это вызов", - говорит Кеннеди.
"Мы снова в материковой Европе. Снова леса, ограниченная видимость и движение - два пункта, которые представляют собой огромный вызов для экипажей бронетранспортеров".
Анселл несет службу в Эстонии уже второй раз. В прошлом году он отслужил в Тапа четыре месяца. В его послужном списке также значатся Кипр и Афганистан. На патрульной базе Вахиди в провинции Гельменд в 2012 году он нес службу вместе с эстонцами.
"Было интересно смотреть, как эстонцы и британцы действовали в этой среде", - вспоминает он.
"Первое впечатление у британцев - по крайней мере, у меня - было такое, что эстонцы довольно закрытые. Но это пока ты не узнаешь их ближе. А потом с ними получалось довольно хорошо уживаться. Мы играли в волейбол каждый день".
Браун вспоминает, как в свободное время ему предоставилась возможность посмотреть в Тарту ралли: во-первых, он увидел другой город помимо Таллинна, а во-вторых, смог пообщаться с местыми жителями, теплое отношение которых произвело на несущих службу в Эстонии союзников очень хорошее впечатление.
В одном ритме
Отслуживший в Тапа чуть более месяца Хьюз говорит, что по первому впечтатлению эстонцы кажутся ему достаточно дружелюбными. Одно из наиболее живых воспоминаний связано у него с предложенной союзникам программой досуга.
"За то короткое время, что я пробыл здесь, я уже успел выйти в море под парусом, раньше я никогда не занимался парусным спортом. Честно говоря, я не верил, что мне понравится, но оказалось, что это здорово - выйти в море, увидеть виды Таллинна и красивых пляжей", - говорит Хьюз.
Кеннеди тоже видит эстонцев впервые, но при этом подчеркивает, насколько важно работать со здешними военнослужащими в максимально едином ритме. "Мы тренируемся и с эстонцами, и с французами, чтобы тактика и процедуры были совершенно синхронизированы. Мы стараемся интегрироваться как можно сильнее", - говорит он.