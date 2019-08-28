А педагог вашего ребенка есть среди них? Названы номинанты премии «Учитель года»

По словам Репс, никакая денежная премия, какой большой бы она ни была, не выразит в полной мере благодарность и признание учителям, которые посвящают свою жизнь обучению подрастающего поколения.

«Хороший учитель не работет с восьми до пяти, он растет и развивается вместе с учениками, переживает их радости и горести. Только последовательный, сосредоточенный и участливый труд позволяет достичь поставленной цели – создания безопасной и продуктивной учебной среды», – сказала она. В своей речи министр Репс пожелала всем хорошего, веселого и результативного учебного года.

Номинанты были определены в результате основательных обсуждений государственной комиссии. Всего определились номинанты в 11 категориях.

Номинанты в категории «Преподаватель университета»:

Aлар Кильп, Тартуский университет

Кайдо Киккас, Таллиннский технический университет

Тийя Рюутманн, Таллиннский технический университет

Номинанты в категории «Руководитель учебного заведения»:

Эда-Май Таммисте, детский сад Аэгвийду, Харьюмаа

Маарья Мериган, Таллиннская 32-я средняя школа

Марго Соотла, Основная школа Вяатса, Ярвамаа (сегодня государственная гимназия Пайде)

Номинанты в категории «Классный руководитель года»:

Инге Мяльзер, Основная школа Рыуге, Вырумаа

Кади Кая, Гимназия Сауэ, Харьюмаа

Трийн Хейнсалу, Основная школа Ристику, Таллинн

Номинанты в категории «Преподаватель профессионального учебного заведения»:

Кристи Тийдо, Таллиннская школа обслуживания

Меэта Хейнасте, Таллиннская строительная школа

Реэт Метс, Музыкальная школа им. Хейно Эллери

Номинанты в категории «Школьный учитель»:

Анника Тынурист, Школа Силлаотса, Тартумаа

Мерике Тийдрус, Кохилаская гимназия, Рапламаа

Сийри Йыгисуу, Школа Урвасте, Вырумаа

Номинанты в категории «Воспитатель детского сада»:

Хейди Якобсон, Частный детский сад Каур, Ляанеэ-Вирумаа

Ирина Ефимова, Нарвский детский сад Пяйкене

Керсти Кууск, Таллиннский детский сад Эндла

Номинанты в категории «Учитель гимназии»:

Геррит Канарбик, Гимназия Саку, Харьюмаа

Кристелле Каармаа, Йыхвиская гимназия, Ида-Вирумаа

Лаури Мялло, Тартуская гимназия Яана Поски

Номинанты в категории «Учитель-предметник в основной школе»:

Юлия Смирнова, Кохтла-Ярвеская малеваская основная школа, Ида-Вирумаа

Кадри Коск, Tартуская школа Раатузе

Расмус Китс, Таллиннская 21-я школа

Номинанты в категории «Опорный специалист года»:

Криста Лейсберг, Детский сад Накситраллид Эммасте / детский центр Хийумааского социального центра, Основная школа Эммасте

Лариса Цыганова, Нарвский детский сад Тареке

Райли Лао, Хаапсалуская школа Вийги, Ляэнемаа

Номинанты в категории «Друзья образования»:

Estonia SPA Hotels AS, Пярну

Ханнес Марипуу, Таллинский зоопарк

Вирве Ыунапуу, Музей Хагери, Рапламаа

Номинанты в категории «Дело года в области образования»:

Школа, призывающая двигаться: от пилотной школы к школе-наставнику, Гимназия Антсла, Вырумаа

Инновационный проект учащихся школы лесоводства Лууа ”Flying Forest”, Йыгевамаа

Региональный методический центр эстонского языка как второго, детский сад Келлуке, Тарту

Правительство присуждает победителям в девяти категориях государственные премии в размере 10 000 евро, а также одну премию за дело жизни в размере 65 000 евро. Мероприятие организует министерство образования и науки совместно с Эстонским союзом работников сферы образования.

Этапы конкурса

В марте Министерством образования и науки был объявлен конкурс для определения лучших работников образования.

В мае к работа приступили региональные комиссии и комиссия по высшему образованию, в задачи которых входило выбрать финалистов, то есть кандидатуры, которые передали государственной комиссии.

В августе собралась государственная комиссия по назначению государственных премий, которая определили номинантов финального круга.