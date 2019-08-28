А педагог вашего ребенка есть среди них? Названы номинанты премии «Учитель года»

Сегодня министр образования и науки Майлис Репс на состоявшемся в преддверии учебного года приеме для представителей учебных заведений назвала номинантов в 11 категориях премии «Учитель года». Имена лауреатов станут известны на гала-вечере Учитель года «Эстония учится и благодарит», который пройдет 5 октября в Йыхвиском концертном доме.
По словам Репс, никакая денежная премия, какой большой бы она ни была, не выразит в полной мере благодарность и признание учителям, которые посвящают свою жизнь обучению подрастающего поколения.
«Хороший учитель не работет с восьми до пяти, он растет и развивается вместе с учениками, переживает их радости и горести. Только последовательный, сосредоточенный и участливый труд позволяет достичь поставленной цели – создания безопасной и продуктивной учебной среды», – сказала она. В своей речи министр Репс пожелала всем хорошего, веселого и результативного учебного года.
Номинанты были определены в результате основательных обсуждений государственной комиссии. Всего определились номинанты в 11 категориях.
Номинанты в категории «Преподаватель университета»:
Aлар Кильп, Тартуский университет
Кайдо Киккас, Таллиннский технический университет
Тийя Рюутманн, Таллиннский технический университет
Номинанты в категории «Руководитель учебного заведения»:
Эда-Май Таммисте, детский сад Аэгвийду, Харьюмаа
Маарья Мериган, Таллиннская 32-я средняя школа
Марго Соотла, Основная школа Вяатса, Ярвамаа (сегодня государственная гимназия Пайде)
Номинанты в категории «Классный руководитель года»:
Инге Мяльзер, Основная школа Рыуге, Вырумаа
Кади Кая, Гимназия Сауэ, Харьюмаа
Трийн Хейнсалу, Основная школа Ристику, Таллинн
Номинанты в категории «Преподаватель профессионального учебного заведения»:
Кристи Тийдо, Таллиннская школа обслуживания
Меэта Хейнасте, Таллиннская строительная школа
Реэт Метс, Музыкальная школа им. Хейно Эллери
Номинанты в категории «Школьный учитель»:
Анника Тынурист, Школа Силлаотса, Тартумаа
Мерике Тийдрус, Кохилаская гимназия, Рапламаа
Сийри Йыгисуу, Школа Урвасте, Вырумаа
Номинанты в категории «Воспитатель детского сада»:
Хейди Якобсон, Частный детский сад Каур, Ляанеэ-Вирумаа
Ирина Ефимова, Нарвский детский сад Пяйкене
Керсти Кууск, Таллиннский детский сад Эндла
Номинанты в категории «Учитель гимназии»:
Геррит Канарбик, Гимназия Саку, Харьюмаа
Кристелле Каармаа, Йыхвиская гимназия, Ида-Вирумаа
Лаури Мялло, Тартуская гимназия Яана Поски
Номинанты в категории «Учитель-предметник в основной школе»:
Юлия Смирнова, Кохтла-Ярвеская малеваская основная школа, Ида-Вирумаа
Кадри Коск, Tартуская школа Раатузе
Расмус Китс, Таллиннская 21-я школа
Номинанты в категории «Опорный специалист года»:
Криста Лейсберг, Детский сад Накситраллид Эммасте / детский центр Хийумааского социального центра, Основная школа Эммасте
Лариса Цыганова, Нарвский детский сад Тареке
Райли Лао, Хаапсалуская школа Вийги, Ляэнемаа
Номинанты в категории «Друзья образования»:
Estonia SPA Hotels AS, Пярну
Ханнес Марипуу, Таллинский зоопарк
Вирве Ыунапуу, Музей Хагери, Рапламаа
Номинанты в категории «Дело года в области образования»:
Школа, призывающая двигаться: от пилотной школы к школе-наставнику, Гимназия Антсла, Вырумаа
Инновационный проект учащихся школы лесоводства Лууа ”Flying Forest”, Йыгевамаа
Региональный методический центр эстонского языка как второго, детский сад Келлуке, Тарту
Правительство присуждает победителям в девяти категориях государственные премии в размере 10 000 евро, а также одну премию за дело жизни в размере 65 000 евро. Мероприятие организует министерство образования и науки совместно с Эстонским союзом работников сферы образования.
Этапы конкурса
В марте Министерством образования и науки был объявлен конкурс для определения лучших работников образования.
В мае к работа приступили региональные комиссии и комиссия по высшему образованию, в задачи которых входило выбрать финалистов, то есть кандидатуры, которые передали государственной комиссии.
В августе собралась государственная комиссия по назначению государственных премий, которая определили номинантов финального круга.
Кандидаты, представленные в категории «Премия за дело жизни» автоматически попадают на рассмотрение государственной комиссии. Лауреата выбирают из числа всех представленных кандидатур.