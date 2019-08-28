Новая поправка в закон снизит число возможностей по снижению сетевой платы за электричество

Направленные на согласование поправки к закону о рынке электроэнергии предусматривают, что в Эстонии исчезнет возможность использовать для снижения сетевой платы доход, который сетевое предприятие получает при транспортировке электричества, импортируемого из России участниками рынка, пишет портал ERR.
По оценке Департамента конкуренции, эти изменения не обоснованны, потому что получаемый монополистом дополнительный доход следовало бы разделить с людьми.
Согласно подготовленному Министерством экономики законопроекту, закон будет дополнен таким образом, что в обоснованный объем дохода от продажи, на основании которого высчитывается сетевая плата системного администратора, больше не будет засчитываться доход, который администратор получает от передачи в пользование приграничных мощностей.
Представитель Министерства экономики Расмус Рууда, объясняя суть изменений в закон, сказал, что если продавец электричества импортирует электричество из Латвии в Эстонию и получает с этого доход, то, по законопроекту, этот доход будут брать в расчет только после поступления.
Цель внесения изменений в закон, по словам Рууда, состоит в том, чтобы уточнить ценовую регуляцию сетевой платы предприятия основной сети.