Японские автопроизводители Toyota и Suzuki договорились о создании альянса

Японские автоконцерны Toyota и Suzuki заключили соглашение о создании альянса. Об этом говорится 28 августа в совместном заявлении компаний, опубликованном на сайте Toyota.
Целью создания альянса является «установление и продвижение долгосрочных партнерских отношений ради развития сотрудничества в новых областях, в том числе в области автономного вождения».
Предполагается, что Toyota приобретет 4,9% акций Suzuki на общую сумму 96 млрд иен ($907 млн), а Suzuki купит акции Toyota на 48 млрд иен ($453 млн).
Компании начали рассматривать возможность сотрудничества с конца 2016 года, а в марте 2019-го объявили о начале совместной разработки продуктов. Путем создания альянса предприятия намерены добиться устойчивого роста.
При этом Toyota и Suzuki останутся конкурентами в специализированных отраслях производства.