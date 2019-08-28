Ср, 28.08.2019
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Олимпийские надежды эстонских гребцов потерпели крах

Jüri-Mikk Udam (vasakul) ja Sten-Erik Anderson.

ФОТО: Fred Killing

Неудачно выступила эстонская двойка на чемпионате мира по академической гребле.

Экипаж в составе Юри-Микка Удама и Стена-Эрика Андерсона в четвертьфинальных заездах заняла лишь последнее место. Хотя заезд в котором принимал участе наш экипаж и был одним из самых сильных с участием экипажей из Литвы, Голландии и Франции, которые в итоге пробились в полуфинал, но Эстония проиграла первому месту, Голландии (6.16,660) полминуты (6,44.240) и даже чилийская двойка обошла Эстонию на 11 секунд.

Теперь наших спортсменов ждет борьба за 13-24 места, однако на Олимпиаду попадают лишь первые 11 сборных, поэтому Эстония в соревнованиайх двоек осталась без олимпийской лицензии.

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