Олимпийские надежды эстонских гребцов потерпели крах

Неудачно выступила эстонская двойка на чемпионате мира по академической гребле.
Экипаж в составе Юри-Микка Удама и Стена-Эрика Андерсона в четвертьфинальных заездах заняла лишь последнее место. Хотя заезд в котором принимал участе наш экипаж и был одним из самых сильных с участием экипажей из Литвы, Голландии и Франции, которые в итоге пробились в полуфинал, но Эстония проиграла первому месту, Голландии (6.16,660) полминуты (6,44.240) и даже чилийская двойка обошла Эстонию на 11 секунд.
Теперь наших спортсменов ждет борьба за 13-24 места, однако на Олимпиаду попадают лишь первые 11 сборных, поэтому Эстония в соревнованиайх двоек осталась без олимпийской лицензии.