Контрольная закупка выявила – продавцам все равно, сколько лет покупателю сигарет

Контрольные закупки табачных изделий, организованные полицейскими в понедельник в четырех магазинах Пярну, показали, что продавцы не проверяют возраст клиентов, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Старший участковый Пярнуского отдела полиции Карин Уйбо объяснила, что в контрольных закупках задействовали 17-летнего подростка: «Мы попросили молодого человека под надзором полицейских купить в четырех магазинах табачные изделия и во всех них ему продали сигареты».
«Мы проводили такие контрольные закупки и раньше, и они показывали, что продавцы не всегда проверяют документы и не убеждаются в том, что покупатель совершеннолетний. Безусловно, это тот вопрос, на который магазины должны обращать внимание. Целью контрольных закупок и было выяснить, почему нарушают правила и найти способы, чтобы вызывающие зависимость вещества не попадали молодым людям».
Контрольные закупки можно проводить, если до полиции дошла информация о возникшем подозрении, что магазин продает несовершеннолетним алкогольную и табачную продукцию. Контрольная закупка должна происходить под надзором полиции, и стражи порядка могут задействовать в этом молодых людей не моложе 16 лет. Контрольная закупка является ущербной, то есть наказания не последует и купленный товар возвращается продавцу, но в случае повторного нарушения все же можно остаться без разрешения на торговлю.