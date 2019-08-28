Официально: "Культурной столицей 2024" будет Тарту, а не Нарва

Впервые титул культурной столицы был присвоен одному из европейских городов в 1985 году. Это стало одним из самых влиятельных событий культурной сферы в Европейском Союзе, которое приносит городу дополнительное финансирование, способствует долгосрочному планированию и увеличивает количество туристов.

«В 2024 году один из городов Эстонии вновь станет культурной столицей Европы. В 2011 году этого титула был удостоен Таллинн, теперь же настал черед Тарту, которая будет находиться в центре внимания в течение всего года. Титул культурной столицы Европы - прекрасная возможность оживить культурную жизнь города, а также донести культуру и культурное наследие до каждого горожанина - так сказать, с доставкой на дом. Кроме того, это даст возможность познакомить с городом и его культурными ценностями гостей из Европы и со всего мира, внести свой вклад в расширение культурного многообразия на нашем континенте», - сказал Тибор Навракшич, европейский комиссар в сфере образования, культуры, работы с молодежью и спорту.

Конкурс на звание культурной столицы 2024 года начался в ноябре позапрошлого года. К сроку, то есть к октябрю 2018 года, поступили заявки от расположенных в Эстонии городов Курессааре, Нарвы и Тарту. После предварительного отбора в финал вышли Нарва и Тарту.

«Отрадно, что в финале мы стали свидетелями настоящей и сильной конкурентной борьбы. Оба города, как Нарва, так и Тарту, проделали очень основательную работу. Несмотря на то, что теперь победитель известен, сам процесс подачи заявок предоставил всем вовлеченным городам прекрасную возможность повысить значение и роль культуры в развитии города и близлежащего региона в целом. Поэтому все хорошие идеи всегда стоит развивать и реализовывать», - сказал министр культуры Тынис Лукас.

Эстонское государство поддержит программу культурной столицы наравне с местным самоуправлением и другими источниками финансирования в сумме 10 миллионов евро, а Европейская комиссия выделит культурной столице премию Мелины Меркур в размере полутора миллионов евро. Заявки оценивала международная группа из 12 независимых экспертов. Города-кандидаты должны были разработать сильную по европейским меркам культурную программу, предусматривающую участие как города, так и региона, и способную привлечь гостей как со всей страны, так и из Европы. Программа также должна оказывать долгосрочное воздействие и способствовать перспективному развитию города. Кроме того, города должны продемонстрировать наличие поддержки местных властей и способность к осуществлению проекта. Европейские организации и учреждения назначили десять представителей Комиссии - три от Европейского парламента, три от Совета и три от Европейской комиссии, а также одного представителя от Комитета регионов. Со стороны Эстонии в качестве экспертов в работе комиссии участвовали Ану Кивило и Микко Фрице.

«Участие в конкурсе заставило города взглянуть на себя со стороны, оценить свои возможности и потенциал. Я желаю Тарту сил, потому что теперь начинается этап реализации идей, который, безусловно, будет трудоемким, однако он принесет пользу и привлечет внимание, поскольку на победителя будут устремлены взгляды всей Европы», - сказал Тойво Риймаа, заместитель директора по внешним связям Ассоциации городов и волостей Эстонии.

Помимо эстонского города, титула культурной столицы Европы 2024 года получит город, расположенный в Австрии, а также город одной из стран Европейской ассоциации свободной торговли (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария), страны-кандидата (Албания, Северная Македония, Черногория, Сербия, Турция) или страны - потенциального кандидата в члены ЕС (Босния и Герцеговина, Косово). Название этого города будет объявлено 25 сентября, а культурная столица из Австрии станет известна 12 ноября.

Европейскими столицами нынешнего года являются итальянская Матера и болгарский Пловдив. В следующем году этот титул будут носить город-порт Риека, расположенный в Хорватии, и ирландский город Голуэй. В 2021 году это будут Элефсина в Греции, Тимишоара в Румынии и Нови Сад в Сербии, а в 2022 году - литовский Каунас и Эш-сюр-Альзетт в Люксембурге. В 2023 культурная столица будет всего одна, и это будет один из городов Венгрии.