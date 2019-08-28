Индекс KV.EE: из-за чего выросли цены на недвижимость

Индекс KV.EE, который отражает изменение средних цен выставленного на продажу жилья в Эстонии, в течение последнего месяца рос спокойно и составляет 102,5 пунктов. Это на 5,1% больше, чем год назад, и на 1,1% больше, чем месяц назад.
Рост индекса KV.EE за последние годы не очень изменился, так как рост цен обеспечивается высоким спросом. Спрос, в свою очередь, основан на хорошем экономическом росте, благоприятной обстановке на рынке рабочей силы и разумных кредитных условиях.
Цены предложений на жилье, а также цены сделок, стабильно росли. Рост цен на портале KV.EE в последние годы не был быстрым, скорее темп роста цен можно считать умеренным. В Таллинне, как на крупнейшем рынке недвижимости, цены в последние годы выросли на 3-5%.
«Рост цен в небольших городах был интенсивнее, однако цены на недвижимость в этих районах в последние годы не очень-то и росли. Таким образом, можно образно сказать, что сейчас мы пожинаем плоды того, чего не посеяли», - сказал руководитель KV.EE Тарво Теслон.
Данные о повышении цен в небольших населенных пунктах - за пределами Таллинна-Тарту-Пярну и их окрестностей - могут быть неточными, как на портале KV.EE, так и в статистике сделок. Это связано с небольшим количеством предложений и маленьким числом сделок, так как выставленные на продажу и проданные объекты часто имеют слишком разные цены из-за различий в размере и качестве недвижимости.
В более крупных регионах, например, в Таллинне, большее количество сделок компенсирует различия в их структуре. В меньших волостях сделок меньше, и можно отметить разницу в статистике до нескольких десятков процентов. В реальности, конечно, никакого внезапного падения или роста цен не произошло.