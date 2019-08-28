Elektrilevi предупредило 7200 клиентов о возможности подключения к сети скоростного интернета

Обещавшее обеспечить при поддержке государства оптоволоконным скоростным интернетом всю Эстонию предприятие Elektrilevi до сих пор не провело его ни одному клиенту, но заверяет, что работы идут, пишет Postimees.
"Клиентских соединений пока нет, сейчас фокус обращен на строительство магистральных и стволовых сетей", - сказал руководитель сектора услуг подключения инфраструктуры Elektrilevi Оливер Руус.
По состоянию на данный момент, компания Elektrilevi известила 7187 клиентов в 31 населенном пункте по всей Эстонии, что начинает в их регионе строительные работы по прокладке кабеля, и пообещала, что для конкретных адресов сеть будет готова в течение шести месяцев.
"Окно самого льготного подключения открыто до трех месяцев. Это означает, что те, кто получил письмо о подсоединении к сети быстрого интернета Elektrilevi, должны обязательно учесть, когда в их регионе истекает крайний срок для льготного подключения к сети", - сказал Руус.
Трехмесячное окно обусловлено тем, что в этот период входят активные строительные работы в регионе, и предприятие может с максимальной эффективностью разом произвести все заказанные подключения. Более позднее подключение означает, что Elektrilevi придется отдельно производить работы для одиночных клиентов, что выйдет гораздо затратнее.
Для создания интернет-соединения для 7187 клиентов Elektrilevi установит 200 километров микрокабеля, из которых на сегодня проложено почти 10 км.
В первый год основной упор будет сделан на прокладку сети быстрого интернета в так называемых белых зонах. Правительство решило поддержать этот проект 20-ю миллионами евро.