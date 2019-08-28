Лаури Хуссар: как Эстония пустила на ветер свою историю успеха

Недостатки инфраструктуры, связанные с точками подзарядки, являются главным препятствием при покупке электромобилей в Эстонии, пишет на страницах Äripäev политик и владелец электромобиля Лаури Хуссар.
В 2013 году Эстония словно ракета взлетела на вершину мира инноваций, когда первой в мире открыла охватывающую всю страну сеть пунктов подзарядки электромобилей, отмечает он.
Купленные при поддержке квот на выброс углерода почти 1000 электромобилей также вывели нас в этом учете практически на мировую вершину: можно сказать, что более 1% мировых электромобилей ездит по дорогам Эстонии.
Это было впечатляющим достижением, замеченным и ведущими мировыми печатными изданиями, но дальше дело застопорилось.
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