Ср, 28.08.2019
Со мной говорили таким образом, что возникло ощущение, что я попал в банду. Киган Макбрайд

Лаури Хуссар: как Эстония пустила на ветер свою историю успеха

Elektriauto laadimisjaam. Pilt on illustratiivne.

ФОТО: Arvo Meeks/Valgamaalane

Недостатки инфраструктуры, связанные с точками подзарядки, являются главным препятствием при покупке электромобилей в Эстонии, пишет на страницах Äripäev политик и владелец электромобиля Лаури Хуссар.

В 2013 году Эстония словно ракета взлетела на вершину мира инноваций, когда первой в мире открыла охватывающую всю страну сеть пунктов подзарядки электромобилей, отмечает он.

Купленные при поддержке квот на выброс углерода почти 1000 электромобилей также вывели нас в этом учете практически на мировую вершину: можно сказать, что более 1% мировых электромобилей ездит по дорогам Эстонии.

Это было впечатляющим достижением, замеченным и ведущими мировыми печатными изданиями, но дальше дело застопорилось.

Читайте продолжение в Äripäev.

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