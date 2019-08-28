У премьер-министра Литвы обнаружена лимфома первой стадии, но он надеется выздороветь

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис сообщил в среду, что у него обнаружена лимфома – гематологический рак лимфатической системы первой стадии, но он надеется выздороветь после лечения в сентябре и октябре.
"Это лимфома, первая стадия, она не распространилась, проводится лечение, то есть химиотерапия", – сказал премьер журналистам.
"Первый цикл я начал вчера, сегодня чувствую себя прекрасно", – приводит BNS слова главы литовского правительства.
Сквярнялис отметил, что проблемы в лимфатической системе были обнаружены после проверки здоровья в мае этого года, после президентских выборов, в которых премьер участвовал как кандидат правящих "аграриев".
"К сожалению, только во время хирургической операции стало возможным установить диагноз", – сказал премьер.
Он подтвердил, что в сентябре и октябре циклы лечения должны завершиться, после чего врачи надеются на полное выздоровление.