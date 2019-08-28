Ср, 28.08.2019
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  • У премьер-министра Литвы обнаружена лимфома первой стадии, но он надеется выздороветь

У премьер-министра Литвы обнаружена лимфома первой стадии, но он надеется выздороветь

Leedu peaminister Saulius Skvernelis.

ФОТО: EPA / Scanpix

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис сообщил в среду, что у него обнаружена лимфома – гематологический рак лимфатической системы первой стадии, но он надеется выздороветь после лечения в сентябре и октябре. 

"Это лимфома, первая стадия, она не распространилась, проводится лечение, то есть химиотерапия", – сказал премьер журналистам.

"Первый цикл я начал вчера, сегодня чувствую себя прекрасно", – приводит BNS слова главы литовского правительства.

Сквярнялис отметил, что проблемы в лимфатической системе были обнаружены после проверки здоровья в мае этого года, после президентских выборов, в которых премьер участвовал как кандидат правящих "аграриев". 

"К сожалению, только во время хирургической операции стало возможным установить диагноз", – сказал премьер.

Он подтвердил, что в сентябре и октябре циклы лечения должны завершиться, после чего врачи надеются на полное выздоровление. 

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