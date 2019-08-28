Известие о поражении в конкурсе на титул “Культурной столицы 2024” в Нарве встретили молчанием

Только расходясь из небольшого помещения, в которое все желающие даже не поместились, люди стали делиться впечатлениями.

Сергей Горлач, депутат горсобрания Нарвы:

“Очень-очень жаль. Я считаю, что Нарва смотрелась бы не хуже в Качестве культурной столицы 2024. Но Тарту - достойный соперник”.

Ирина Михалёва, продюсер театр “Ильмарине”:

“Я расстроена. И удивлена. Я ожидала, что Нарва победит. Трудно сказать, почему выиграл Тарту. Я бы могла сказать, почему должна была выиграть Нарва - потому что город стремится к росту, и очень много предпосылок, что он будет городом-садом, как вот, например, расположенный рядом с нами парк. Но всё равно мы будем стремиться украшать свой город”.

Владимир Наумов, руководитель НКО Uus Sild и Центра свободного творчества выразил свое настроение песней из старого фильма:

“Но я не плачу и не рыдаю, на все вопросы я спокойно отвечаю. Вся наша жизнь игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этою игрой?”

В Нарве встретили известие о поражении в конкурсе "Культурная столица 2024" тишиной. ФОТО: Николай Андреев

Валерия Лаврова, общественный активист, собиравший подписи за то, чтобы Нарва продолжила борьбу за титул после того, как горсобрание прекратило финансирование проекта:

“Это справедливо, потому что они гораздо дольше в этом процессе. Они раньше начали, поэтому успели победить. Мы просто позже начали. Подрастем - победим в любом случае. У нас не было такого ресурса, даже веры в свои силы у нас было гораздо меньше, чем и у них. Но сейчас мы с гораздо большей гордостью говорим о своем городе, чем в начале этого процесса, и гораздо больше людей верит, что Нарва вообще достойна этого”.

Катри Райк, депутат Рийгикогу:

“Сердце болело за Нарву, но умом было понятно, что Тарту мудро делал работу, ежедневную работу большой командой, в которую были включены управа, горсобрание, активные люди. Мы же здесь потратили много времени на выяснение отношений между собой.

Когда выступала председатель комиссии, она выделила большую работу Нарвы, и сильную сторону Нарвы - сотрудничество, с восточным соседом Европейского союза. Так что мне хотелось бы похвалить команду во главе с Иваном Сергеевым, которая эту работу делала, отдать должное нынешнему мэру господину Евграфову, который все-таки взял и пошел вперед. Сейчас надо найти в себе силы идти дальше и найти средства на начатые проекты. Не стали культурной столицей - станем культурной провинцией”.