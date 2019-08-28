Медведев хочет сократить продолжительность рабочей недели в России до четырех дней

Он заявил это на встрече с президентом Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным.

По словам российского премьера, такой переход должен сопровождаться и ростом производительности труда, и сохранением зарплат, так что должны быть учтены интересы и работника, и работодателя. Сопровождающие этот переход изменения в трудовом законодательстве должны быть гибкими и отражать интересы и тех, кто хочет работать больше, и тех, кто хочет работать меньше, считает он.

Медведев также считает, что такие будущие изменения пора обдумывать, как и регулирование удаленного труда и гибкого графика работы.

Премьер напомнил, что еще недавно в стране была шестидневная рабочая неделя, и это считалось нормой. "А сейчас нормой является пятидневная рабочая неделя. Но общество развивается, технологии не стоят на месте. Именно поэтому эти вопросы появляются в повестке дня", - сказал он.

По его мнению, пришло время начать обсуждение таких изменений в сфере труда. Он сказал, что уже поручил министерствам проработать вопросы их регулирования, и планирует их обсудить с профсоюзами. Он попросил Шохина подключиться к дискуссии как руководителя самого крупного объединения работодателей.

Шохин сказал, что сначала идея о четырехдневной рабочей неделе показалась ему чересчур радикальной. Однако он согласен рассмотреть ситуацию комплексно, с учетом трансформации технологической базы, производительности труда, изменением регулирования. Он добавил, что у работников должен быть выбор: получать больший доход или получать больше свободного времени.

В последний раз Медведев поднимал вопрос о переходе к четырехдневной рабочей неделе в июне. Он тогда выразил уверенность, что к этому приведет развитие технологий. В августе такое предложение поддержала Федерация независимых профсоюзов России.