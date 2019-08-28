Англичанин в Эстонии: я живу здесь гораздо лучше, чем в Лондоне

Персональный тренер, англичанин Стейси Джеймс Кросс переехал в Эстонию четыре года назад из-за своей эстонской жены. Он не жалеет о переезде в другую и страну и очень доволен своей жизнью, пишет Postimees.

По словам Кросса, жизнь в Лондоне была очень напряженной. "Я работал в двух местах, жена тоже ходила на работу. Мы просто старались как-то выжить, это была не жизнь", - рассказал он в интервью Postimees.

"Мы обсуждали с ней переезд в Эстонию, я несколько раз приезжал сюда и мне здесь очень понравилось", - говорит он.

По его словам, вместе с женой они решили, что можно будет извлечь выгоду, продав его лондонскую квартиру и купив жилье в Эстонии.

"Она сказала, что переедет при условии, что мы будем жить в Виймси, - улыбается Кросс. - Я сказал, что не знаю, что такое Виймси, но почему бы и нет?"

Свадьба состоялась в Эстонии и была очень красивой. Из Англии приехали друзья жениха.

Молодожены пока не завели детей, но уже обсуждали это. "Сейчас у нас две собаки, они не дают скучать. Моя жена очень любит заниматься дрессировкой собак, а я - не так сильно", - говорит англичанин.

По его словам, он вполне доволен своей нынешней жизнью, потому что в ней есть многое такое, что было невозможно в Англии. "У меня была квартира над магазином, здесь у нас есть дом с садом. Уровень жизни здесь определенно выше, поэтому я ни о чем не жалею", - сказал он.

Кросс добавляет, что эстонцев и англичан роднит саркастическое и сухое чувство юмора.

"Что мне действительно нравится в эстонцах - это то, что если ты с ними в друзьях, они для тебя сделают все", - подытожил он.