Фото и видео: полицейский автомобиль попал в аварию в центре Таллинна

Сегодня вечером, в 17.47 на перекрестке улиц Гонсиори и Лайкмаа в Таллинне столкнулись полицейская машина и легковой автомобиль Citroen.
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохораны сказал Postimees, что в столкновении никто не пострадал и дальше этим случаем займется страховая компания.
Полицейская машина с включенными проблесковыми маячками и сиреной двигалась впереди сопровождаемой колонны.
Движение транспорта на месте аварии было частично нарушено и регулировалось работниками полиции.