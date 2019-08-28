Ср, 28.08.2019
По-своему парадоксально, что консервативное правительство дает людям свободу самим принимать решения, а либералы выступают против этого. Индрек Нейвельт
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Фото и видео: полицейский автомобиль попал в аварию в центре Таллинна

Фото и видео: полицейский автомобиль попал в аварию в центре Таллинна

Сегодня вечером, в 17.47 на перекрестке улиц Гонсиори и Лайкмаа в Таллинне столкнулись полицейская машина и легковой автомобиль Citroen.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохораны сказал Postimees, что в столкновении никто не пострадал и дальше этим случаем займется страховая компания.

Полицейская машина с включенными проблесковыми маячками и сиреной двигалась впереди сопровождаемой колонны.

Движение транспорта на месте аварии было частично нарушено и регулировалось работниками полиции.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ