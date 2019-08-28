В Турции умерла 12-летняя петербурженка, которую засосало в трубу в бассейне

"В начале четвертoго Алиска умeрла", - написал Лейкуцис на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

В посольстве РФ в Турции также сообщили о смерти девочки. "Посольство и генконсульство России в Анталье с прискорбием сообщают о том, что сегодня, 28 августа, несмотря на предпринятые медицинскими персоналом университетской больницы Памуккале усилия, скончалась россиянка Алиса Адамова, госпитализированная в критическом состоянии после несчастного случая, произошедшего с ней 18 августа в отеле Sunhill в Бодруме", - говорится в сообщении дипломатического представительства.

Генконсульство окажет всю необходимую помощь в организации репатриации тела девочки, заверили российские дипломаты. Кроме того, российская сторона "продолжит внимательно следить за ходом расследования правоохранительными органами Турции трагического инцидента", заключили в посольстве.