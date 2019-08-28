Ср, 28.08.2019
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  • Полиция просит помощи свидетелей ДТП в Нымме, в котором пострадал мотоциклист

Полиция просит помощи свидетелей ДТП в Нымме, в котором пострадал мотоциклист

ДТП с участием мотоцикла

ФОТО: Martin Ilustrumm

В среду вечером в таллиннском районе Нымме мотоциклист пострадал в столкновении мотоцикла и двух легковых автомобилей, пишет Postimees.

В 16.01 полиция получила сообщение о дорожно-транспортном происшествии недалеко от перекрестка бульвара Кадака и улицы Таммепярья. Там столкнулись автомобили Kia и Honda и мотоцикл BMW.

Скорая помощь доставила с места происшествия в больницу управлявшего мотоциклом 36-летнего мужчину.

Точные обстоятельства случившегося устанавливаются. По предварительной информации водители автомобилей были трезвы.

Свидетелей ДТП, а также людей, имеющих видеозапись этого ДТП, полиция просит позвонить по номеру 612 3000, который работает в будние дни с 8 до 19 часов, либо написать на адрес pohja.lmt@politsei.ee.

С участием мотоциклов в этом году произошло 72 ДТП, в которых погибло три человека и пострадало 73 человека.

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