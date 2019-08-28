В Нымме произошла тройная авария, в которой пострадал мотоциклист

В среду вечером в таллиннском районе Нымме мотоциклист пострадал в столкновении мотоцикла и двух легковых автомобилей, пишет Postimees.
В 16.01 полиция получила сообщение о дорожно-транспортном происшествии недалеко от перекрестка бульвара Кадака и улицы Таммепярья. Там столкнулись автомобили Kia и Honda и мотоцикл BMW.
Скорая помощь доставила с места происшествия в больницу управлявшего мотоциклом 36-летнего мужчину.
Точные обстоятельства случившегося устанавливаются. По предварительной информации водители автомобилей были трезвы.