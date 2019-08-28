Полиция провела обыск в восьми в магазинах, продающих товары из конопли

По ее словам, обыск был также проведен в одном магазине в Пярну. Обыски были проведены в рамке начатых 23 августа уголовных делопроизводств.

По словам руководителя криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмета Тамбре, собранные данные указывают на то, продаваемые в семи магазинах товары имеют содержание тетрагидроканнабинола (THC) больше допустимого.

"По словам торговцев, продаваемые в этих магазинах товары из конопли содержат, в основном, каннабидиол (CBD), который является одним из действующих веществ конопли. Из-за действующих веществ конопли запрещенным из-за своих психотропных свойств является тетрагидроканнабинол (THC). У нас есть основание полагать, что продаваемые в этих магазинах товары из конопли содержат тетрагидроканнабинола (THC) больше допустимого, то есть более 0,2%. В ходе обысков мы конфисковали большое количество товаров из конопли, в том числе различные части растений, мы отправим их на экспертизу", – сказал Тамбре.

"Каждый предприниматель должен знать, какие товары продаются в его магазине. Заказывая товары на продажу в интернете из зарубежных стран, следует убедиться, что продажа этих товаров законна в Эстонии. Ответственность ложится на лице, которое занимается оборотом товара, то есть в данном случае на торговце", – добавил Тамбре.

Тамбре подчеркнул, что выращивание растения конопли с целью получения наркотического вещества запрещено.

"Люди, которые торгуют товарами из конопли, должны быть в курсе действующих правил. Выращивать коноплю с сельскохозяйственной целью в соответствии с требованиями сельскохозяйственной политики ЕС разрешается, если содержание тетрагидроканнабинола (THC) составляет менее 0,2%", – добавил он.