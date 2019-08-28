Семейные врачи выразили недоверие главе Департамента здравоохранения

Как сообщила программа телеканала Kanal2 Reporter, Общество семейных врачей Эстонии передало министру социальных дел обращение, в котором выражается недоверие руководителю Департамента здравоохранения Мерике Юрило.

Ситуация хорошо знакома жителям Эстонии, отмечает Reporter: попасть на прием к семейному врачу сложно - проще получить врачебную помощь в отделении экстренной медицины. Многие семейные врачи работают с повышенной нагрузкой, а выпускники медицинского факультета Тартуского университета не хотят работать на периферии, где ситуация с доступностью медицинских услуг - наиболее плачевная.

Сами врачи считают, что Департамент здравоохранения не сумел найти выход из положения. Поможет ли отставка Юрило, непонятно, отмечает Reporter.

Министр социальных дел Танель Кийк сказал, что на следующую неделю запланирована встреча с участием врачей и чиновников департамента.