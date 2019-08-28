В Испании дети массово заболели "синдромом оборотня"

К расследованию подключились полиция и представители здравоохранения. После проведения детальных исследований было установлено, что лекарства, которые давали детям, содержали в себе частицы средства от выпадения волос. В этой связи возник большой скандал, в котором оказались замешанными аптечные сети и поставщики лекарственных препаратов.