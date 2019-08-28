Ср, 28.08.2019
По-своему парадоксально, что консервативное правительство дает людям свободу самим принимать решения, а либералы выступают против этого. Индрек Нейвельт

В Испании дети массово заболели "синдромом оборотня"

Laps peaks loomadega koos elama esimesel kolmel eluaastal, et tema mikrobioom tugevneks ja kaitse haiguste eest kasvaks.

ФОТО: Gabriela Insuratelu / PantherMedia / Gabriela Insuratelu

По меньшей мере шестнадцать детей на юге Испании заболели "синдромом оборотня": на лице и теле у них стали обильно расти волосы. По оценкам специалистов, дело в зараженных таблетках, которыми малышей лечили от изжоги, сообщает газета El Pais.

К расследованию подключились полиция и представители здравоохранения. После проведения детальных исследований было установлено, что лекарства, которые давали детям, содержали в себе частицы средства от выпадения волос. В этой связи возник большой скандал, в котором оказались замешанными аптечные сети и поставщики лекарственных препаратов.

По распоряжению властей опасные таблетки были изъяты из оборота в аптеках по всей стране. После прекращения приема зараженных препаратов, волосы с лица пострадавших стали постепенно исчезать. Дети с обретенными признаками редкого заболевания находятся под наблюдением профильных специалистов.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ