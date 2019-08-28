На шоссе Таллинн-Тарту в четверг будет реорганизовано движение

Об этом BNS сообщила пресс-служба Департамента шоссейных дорог, отметив, что с 29 августа на этом участке шоссе начнет действовать новая организация движения. Участникам движения следует проявить внимательность и осторожность, чтобы освоиться с новой схемой.

Еще одно изменение в организации движения в четверг произойдет в четверг в Ляэне-Вирумаа на перекрестке шоссе Раквере — Вяйке-Маарья — Вягева, улицы Пикк и шоссе Тамсалу в поселке Вяйке Маарья. В связи с обустройством системы уличного освещения движение по одной из полос на этом перекрестке временно будет закрыто.