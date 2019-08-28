Королева Елизавета II одобрила приостановку работы британского парламента

Королева Великобритании Елизавета II одобрила предложенную премьер-министром Борисом Джонсоном приостановку работы парламента более чем на месяц, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Sky News.
Парламент приостановит работу не позднее 12 сентября, а возобновит — 14 октября.
Ранее с такой просьбой к королеве обратилось правительство во главе с Борисом Джонсоном. Многие английские СМИ связывали такую инициативу нового премьер-министра с его желанием скорейшего вывода Великобритании из Евросоюза по «жесткому сценарию» (без заключения сделки). Так как приостановивший свою работу парламент не сможет и не успеет помешать реализации «Брексита» без соглашения.
Выход запланирован на 31 октября, тем самым у парламента, не согласного с позицией правительства, не будет времени на обсуждение возможного законопроекта по отсрочке «Брексита». Сам господин Джонсон назвал «полной неправдой» предположения, что приостановка работы парламента связана с «Брекситом».