Королева Елизавета II одобрила приостановку работы британского парламента

Ранее с такой просьбой к королеве обратилось правительство во главе с Борисом Джонсоном. Многие английские СМИ связывали такую инициативу нового премьер-министра с его желанием скорейшего вывода Великобритании из Евросоюза по «жесткому сценарию» (без заключения сделки). Так как приостановивший свою работу парламент не сможет и не успеет помешать реализации «Брексита» без соглашения.