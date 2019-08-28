Министерство окружающей среды хочет расширить заповедную зону Пакри

На выездном заседании правительства в четверг, которое состоится на Пиузаском кордоне в Вырумаа, министр окружающей среды Рене Кокк выступит с предложением установить новый режим охраны в Пакриском ландшафтном заповеднике.
Согласно предложению министра, следует установить новый режим охраны, расширить охраняемую зону и принять новое предписание об охране.
Общая площадь Пакриского ландшафтного заповедника составляет 3164 гектара. Его цель – защитить глинт Северной Эстонии, в том числе обнажения коренных горных пород на островах и полуострове Пакри, охраняемые виды и типы местообитания, а также историческую структуру заселения островов Пакри, природное разнообразие и ландшафт.
Изменение режима охраны необходимо для выполнения задач входящего в сеть Natura 2000 заповедника, в том числе для охраны типов леса и редких ночных бабочек.