Министерство окружающей среды хочет расширить заповедную зону Пакри

Общая площадь Пакриского ландшафтного заповедника составляет 3164 гектара. Его цель – защитить глинт Северной Эстонии, в том числе обнажения коренных горных пород на островах и полуострове Пакри, охраняемые виды и типы местообитания, а также историческую структуру заселения островов Пакри, природное разнообразие и ландшафт.