Ср, 28.08.2019
Я отказываюсь общаться с президентом Керсти Кальюлайд, пока она не извинится перед партией. Март Хельме
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Министерство окружающей среды хочет расширить заповедную зону Пакри

Министерство окружающей среды хочет расширить заповедную зону Пакри

Suur-Pakri saare põhjarannik

ФОТО: pakrisaared.ee

На выездном заседании правительства в четверг, которое состоится на Пиузаском кордоне в Вырумаа, министр окружающей среды Рене Кокк выступит с предложением установить новый режим охраны в Пакриском ландшафтном заповеднике.

Согласно предложению министра, следует установить новый режим охраны, расширить охраняемую зону и принять новое предписание об охране.

Общая площадь Пакриского ландшафтного заповедника составляет 3164 гектара. Его цель – защитить глинт Северной Эстонии, в том числе обнажения коренных горных пород на островах и полуострове Пакри, охраняемые виды и типы местообитания, а также историческую структуру заселения островов Пакри, природное разнообразие и ландшафт.

Изменение режима охраны необходимо для выполнения задач входящего в сеть Natura 2000 заповедника, в том числе для охраны типов леса и редких ночных бабочек.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ