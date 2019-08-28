Канцелярия президента заказала юридический анализ принятого в Рийгикогу Закона о Силах обороны

Юрист Sorainen Иллимар Пярнамяги подтвердил, что канцелярия является их клиентом: "У нас спросили юридического совета, и мы его дали".

Он отметил, что формально бюро может представлять президента в Государственном суде, но, по всей вероятности, президент в качестве главы государства такую услугу не закажет.