Канцелярия президента заказала юридический анализ принятого в Рийгикогу Закона о Силах обороны

Канцелярия президента заказала у адвокатского бюро Sorainen юридический анализ Закона о правах Сил обороны, который так и не провозгласила Керсти Кальюлайд, сообщает портал Rus.ERR.
Юрист Sorainen Иллимар Пярнамяги подтвердил, что канцелярия является их клиентом: "У нас спросили юридического совета, и мы его дали".
Он отметил, что формально бюро может представлять президента в Государственном суде, но, по всей вероятности, президент в качестве главы государства такую услугу не закажет.
Президент и парламент в скором времени обсудят в Государственном суде вопрос о том, противоречит Конституции закон, дающий Силам обороны право на скрытую слежку, или нет. Закон был принят 20 февраля прежним составом Рийгикогу, но президент его не провозгласила и отправила обратно в парламент.