Мэрия Тарту: в следующие пять лет городу предстоит напряженная работа

Об этом в среду вечером сообщила BNS пресс-служба мэрии Тарту, комментируя решение предоставить право Тарту в 2024 году стать столицей культуры Европы.

По словам мэра Тарту Урмаса Клааса, успех городу принесла последовательная и сплоченная работа во имя общей цели. «Большое спасибо сотням людей и учреждений, которые словом и делом поддержали кандидатуру Тарту-2024. Мы благодарим членов жюри, устроителей конкурса, а также желаем успеха городу Нарве, чтобы представленные в их ходатайстве планы удалось бы реализовать», - сказал Клаас.

Победа города Тарту и региона Южной Эстонии в конкурсе на звание культурной столицы будет отпразднована 31 августа в 18 часов в помещениях Тартуского аппаратного завода, где благодарность объявят всем участникам и спонсорам программы.