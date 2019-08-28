Эстонские волейболистки завоевали историческое очко

Пятый и последний матч для нашей сборной мог сложится и победно, когда на тайбрейке сборная Эстонии сумела повести 9:8, но далее азербайджанки перехватили инициативу и довели матч до победы.

Во всех матчах групповой стадии чемпионата мира наша команда, оторая впервые пробилась на такое соревнование, потерпела пять поражений, но за проигрыш в овертайме сборная Эстонии получила в таблицу одно очко, которое стало первым набранны нашей командой на соревнованиях подобного уровня.