Ср, 28.08.2019
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  • Галерея: Юри Ратас и Урмас Рейнсалу встретились с посетившим Эстонию главой МИДа Турции

Галерея: Юри Ратас и Урмас Рейнсалу встретились с посетившим Эстонию главой МИДа Турции

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас и министр иностранных дел Урмас Рейнсалу встретились с прибывшим в среду в Эстонию с визитом главой МИДа Турции Мевлютом Чавушоглу, пишет Postimees.

Премьер-министр Ратас на встрече сфокусировался на отношениях Эстонии и Турции. Краеугольным камнем хороших двухсторонних отношений двух стран он назвал сотрудничество в сфере экономики, отметив, что турецкие инвестиции в Эстонии только приветствуются. 

"Добавившееся авиасообщение способствовало развитию туризма и улучшило сотрудничество предпринимателей", - указал Ратас.

"Также нас радует, что турки проявляют все больший интерес к нашим хорошим университетам", - добавил премьер.

Обсудил Ратас с турецким министром и сотрудничество в области обороны. "Мы являемся союзниками в НАТО и ценим вклад Турции в таллиннский центр киберзащиты".

Ратас и Чавушоглу кроме того поговорили о выполнении соглашения о беженцах, которое остановило их поток в Европу через Турцию.

Министр иностранных дел Рейнсалу обсудил с Мевлютом Чавушоглу двухсторонние связи, сотрудничество в сфере безопасности и отношения ЕС-Турция.

"Для Эстонии и Турции как пограничных стран НАТО имеет очень важное значение тесное общение для понимания ситуации друг друга в сфере безопасности",- подчеркнул Рейнсалу.

Министры также обсудили возможности усиления экономического сотудничества, обменялись мыслями по поводу ситуации на Украине, в России и на Ближнем Востоке и поговорили о стремлении Турции войти в Евросоюз.

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