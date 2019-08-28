Чемпион Эстонии упустил победу в Лиге чемпионов на последней секунде

Игра получилась сверхинтересной для болельщиков: "Тулон" повел в два мяча, но наша команда сумела довольно быстро восстановить равновесие усилиями Артура Маркова и Сергея Костина.

"Виймси" в начале второго тайма сумел выйти вперед, но "Тулон" отыгрался. Как отыгрался и после гола украинца Алексея Фетько. На 37-й минуте французы сняли вратаря, и Фетько оформил дубль, доведя преимущество эстонского клуба до двух мячей, 5:3.

А затем взял слово португальский легионер "Тулона" Угу Мартинш, забивший два мяча, один из которых, принесший "Тулону" ничью, был забит за 0,8 секунды до финальной сирены - 5:5.