Чт, 29.08.2019
Со мной говорили таким образом, что возникло ощущение, что я попал в банду. Киган Макбрайд
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  • Студия Postimees: почему деньги на обучение эстонскому улетают в трубу?

Студия Postimees: почему деньги на обучение эстонскому улетают в трубу?
12:00

Госконтроль установил, что миллионы евро, которые тратятся годами на обучение взрослых эстонскому языку, улетают в трубу и никакого эффекта от этого нет. Так ли это? И что с этим делать?

В прямом эфире Rus.Postimees тему обсудят евродепутат Яна Тоом и депутат Рийгикогу от партии Isamaa Виктория Ладынская-Кубитс. Смотрите интервью в 12:00!

  • Почему бессмысленная трата денег, о которой давно известно по крайней мере всем неэстонцам, стала неожиданностью для аудита?
  • К чему аудит Госконтроля может привести? Опять будет создана новая комиссия и потрачено еще больше денег?
  • Государство не справляется с обучением эстонскому языку, зато прекрасно справляется с работой Языковой инспекции и ужесточением языковых требований, отметила в соцсетях Яна Тоом. А что мешает партиям поднять этот вопрос в Рийгикогу?
  • Можно ли спускаемые в трубу миллионы тратить разумнее? И кто должен и может взять на себя ответственность?

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