Студия Postimees: почему деньги на обучение эстонскому улетают в трубу?
Госконтроль установил, что миллионы евро, которые тратятся годами на обучение взрослых эстонскому языку, улетают в трубу и никакого эффекта от этого нет. Так ли это? И что с этим делать?
В прямом эфире Rus.Postimees тему обсудят евродепутат Яна Тоом и депутат Рийгикогу от партии Isamaa Виктория Ладынская-Кубитс. Смотрите интервью в 12:00!
- Почему бессмысленная трата денег, о которой давно известно по крайней мере всем неэстонцам, стала неожиданностью для аудита?
- К чему аудит Госконтроля может привести? Опять будет создана новая комиссия и потрачено еще больше денег?
- Государство не справляется с обучением эстонскому языку, зато прекрасно справляется с работой Языковой инспекции и ужесточением языковых требований, отметила в соцсетях Яна Тоом. А что мешает партиям поднять этот вопрос в Рийгикогу?
- Можно ли спускаемые в трубу миллионы тратить разумнее? И кто должен и может взять на себя ответственность?