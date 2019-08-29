Тоом: большинство курсов – это просто шараш-монтаж; Ладынская-Кубитс: аудит госконтроля – верный

С другой стороны, Дома эстонского языка – это прекрасно. Однако, когда Языковая инспекция делает предписания учителям, кассирам и медработникам о необходимости выучить язык на категорию Х, они должны пойти на курсы и выучить язык на эту категорию. При успешной сдаче экзамена им вернут деньги.

Но фишка в том, что стоимость семестра обучения колеблется от 700 до 1,5 тысяч евро, а вернут за экзамен 384 евро. Это никоим образом не бесплатное обучение.

Во-вторых, лицензировать курсы стали только в 2015 году – и то только курсы на категорию.

Лицензированных курсов на всю Эстонию только 79! А все остальные – это просто шараш-монтаж.

Как это происходит, кто это делает, сколько это стоит – никто не знает. Даже статистики нет. До 2015 года курсы объемом меньше 200 часов вообще мог открыть любой желающий, говоривший по-эстонски.

Та часть курсов, которая финансируется государством, маргинально мала, по сравнению с реальным спросом. И я согласна с Викторией в том, что это должно быть головной болью государства.

Брать деньги с Европы, чтобы обучать эстонскому с такой эффективностью – просто преступно!

– В чем ваши претензии к Языковой инспекции?

Яна Тоом: – Это даже не претензии. Они работают, кстати, очень хорошо – следуют буква в букву своему уставу. Просто нужно поменять точку приложения их усилий.

– А что мешает партиям поднять этот вопрос в Рийгикогу?

Яна Тоом: – Как только в Рийгикогу будет поднят вопрос о том, чтобы изменить задачи Языковой инспекции, там разразится буря. Виктория не даст соврать. Консенсуса в обществе нет. Поэтому я приветствую аудит Госконтроля в надежде на то, что что-то изменится не в политике, а в сознании. Политик не может пойти перпендикулярно желанию своего избирателя.

Попытка изменить задачи Языковой инспекции вызовет в Рийгикогу бурю.

– Виктория, так почему вопрос Языковой инспекции не обсудить открыто в Рийгикогу?

Ладынская-Кубитс: – Открыто об этих проблемах я говорю несколько лет. Получаются разные эмоции. Я получаю шишки и со стороны эстонской аудитории, и со стороны русской. Но мне важно, чтобы было решение. Оно важнее жарких споров, на которых можно заработать политические очки. Мне важно, чтобы курсы соответствовали запросам. Теперь уже нужно заниматься и украинскими трудовыми мигрантами, к которым потребуется иной подход в обучении.

Яна Тоом: – Так всё-таки, готовы ли вы, Виктория, обсудить в Рийгикогу, насколько адекватные усилия в создавшейся ситуации с обучением эстонскому прилагает Языковая инспекция?

Ладынская-Кубитс: – Ваша партия находится у руля и руководит коалицией. По вашей воле EKRE находится у власти. Поэтому вы не хуже, чем я, знаете, как на уровне партии поднимать вопросы языковой политики.