Чт, 29.08.2019
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  • Полиция ищет очевидцев: велосипедист сбил женщину на тротуаре и скрылся с места происшествия

Полиция ищет очевидцев: велосипедист сбил женщину на тротуаре и скрылся с места происшествия

Велосипедист. Фото иллюстративное

ФОТО: SCANPIX

В среду, 28 августа, в Таллинне произошло ДТП, в котором пострадал пешеход, сообщила пресс-служба МВД.

Инцидент имел место у дома по адресу Тартуское шоссе, 49. По предварительным данным, велосипедист, личность которого пока не установлена, ехал по тротуару, где сбил 55-летнюю женщину, а затем скрылся с места происшествия.

Пешехода доставили в Восточно-Таллиннскую центральную больницу.

Полиция просит возможных очевидцев инцидента позвонить по номеру 612 3000 или отправить электронное письмо по адресу pohja.lmt@politsei.ee.

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