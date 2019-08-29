Полиция ищет очевидцев: велосипедист сбил женщину на тротуаре и скрылся с места происшествия

В среду, 28 августа, в Таллинне произошло ДТП, в котором пострадал пешеход, сообщила пресс-служба МВД.
Инцидент имел место у дома по адресу Тартуское шоссе, 49. По предварительным данным, велосипедист, личность которого пока не установлена, ехал по тротуару, где сбил 55-летнюю женщину, а затем скрылся с места происшествия.
Пешехода доставили в Восточно-Таллиннскую центральную больницу.
Полиция просит возможных очевидцев инцидента позвонить по номеру 612 3000 или отправить электронное письмо по адресу pohja.lmt@politsei.ee.