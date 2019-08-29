Чт, 29.08.2019
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Прадноване победы стоило футбольному тренеру жизни

Поминальная свеча. Иллюстративное фото.

ФОТО: Liis Treimann

Английский тренер Джим Пейси умер после победы своего клуба «Слифорд Рейнджерс» в матче региональной лиги, сообщает

Команда специалиста одержала первую победу в официальных матчах. Пейси выбежал на поле, чтобы отпраздновать успех вместе со своими футболистами. После этого тренер почувствовал себя плохо и упал на газон. Врачи не смогли спасти 50-летнего наставника.

«Мы опустошены. Передаем любовь и соболезнования родным Пейси и просим не беспокоить семью покойного», — гласит заявление «Слифорд Рейнджерс».

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