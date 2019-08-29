Прадноване победы стоило футбольному тренеру жизни

Английский тренер Джим Пейси умер после победы своего клуба «Слифорд Рейнджерс» в матче региональной лиги, сообщает
Команда специалиста одержала первую победу в официальных матчах. Пейси выбежал на поле, чтобы отпраздновать успех вместе со своими футболистами. После этого тренер почувствовал себя плохо и упал на газон. Врачи не смогли спасти 50-летнего наставника.
«Мы опустошены. Передаем любовь и соболезнования родным Пейси и просим не беспокоить семью покойного», — гласит заявление «Слифорд Рейнджерс».