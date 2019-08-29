Прадноване победы стоило футбольному тренеру жизни

Команда специалиста одержала первую победу в официальных матчах. Пейси выбежал на поле, чтобы отпраздновать успех вместе со своими футболистами. После этого тренер почувствовал себя плохо и упал на газон. Врачи не смогли спасти 50-летнего наставника.